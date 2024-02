76ers acerta com o Pacers troca por Buddy Hield

O Philadelphia 76ers acertou uma troca com o Indiana Pacers por Buddy Hield. De acordo com Adrian Wojnarowski, da ESPN, o Sixers enviou Marcus Morris, Furkan Korkmaz e três escolhas de segunda rodada pelo ala-armador. O especialista do perímetro chega a Filadélfia com um contrato de expirante, no valor de US$19,2 milhões.

Com a troca por Buddy Hield, o 76ers consegue um dos melhores arremessadores de três da NBA. De acordo com a plataforma StatMuse, por exemplo, desde 2017/18, ninguém marcou mais cestas do perímetro do que o ala-armador. Nem mesmo Stephen Curry.



No período, são 1.694 cestas do ex-Pacers, contra 1.687 do craque do Golden State Warriors.

A chegada é um reforço, então, a uma das equipes com menor número de cestas do perímetro na temporada. Segundo a NBA, o 76ers é quarta equipe com menos cestas de três por partida, com 11.3. Hield, sozinho, registrou 2.6 por jogo, na atual temporada.

O ala-armador, no entanto, chega ao Sixers em um momento de indefinição da franquia. Afinal, o astro Joel Embiid sofreu uma lesão no joelho esquerdo e precisou passar por cirugia. Assim, o 76ers caiu posições importantes no Leste, mas segue como quinto colocado.

A expectativa da diretoria, portanto, é de que o camarônes retorne antes da pós-temporada. Enquanto isso, Tyrese Maxey ganha a companhia de Hield, na tentativa de manter a equipe na disputa por uma vaga direta aos playoffs.

Interesse antigo

Antes de chegar ao Pacers, Buddy Hield já sinalizava sua vontade de vestir as cores de 76ers. Afinal, em 2020, enquanto estava infeliz no Sacramento Kings, o jogador pediu para ser negociado. Diversos rumores, então, apontavam para sua ida a Filadélfia.

E, aparentemente, o ala-armador gostava da cidade. Isso porque curtiu uma publicação no Instagram que falava de uma possível ida ao Sixers. Imediatamente, torcedores da equipe de Filadélfia, reagiram positivamente.

No entanto, na temporada seguinte, o Kings acertou sua troca com o Pacers.

Em Indiana, o jogador se manteve como um excelente pontuador. Seja como titular ou reserva. Assim, a diretoria até sinalizou que queria renovar seu contrato, que termina ao final desta temporada. Contudo, os dois lados não chegaram em um consenso e de cara entenderam que uma troca seria o caminho.

Assim, diferentes destinos surgiram. Inicialmente, o Boston Celtics estaria interessado no ala-armador. Porém, a franquia concluiu a negociação por Jrue Holiday. Pouco depois, o Dallas Mavericks também tentou, mas não conseguiu concluir o negócio.

Portanto, meses depois, Hield chega ao 76ers.

A trade deadline da NBA acontece no dia 8 de fevereiro (quinta-feira) e, então, o Jumper Brasil terá uma live especial em seu canal do YouTube a partir das 15h (horário de Brasília).

