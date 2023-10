Para ficar no 76ers, Joel Embiid cobra time mais perto do título

A permanência de Joel Embiid no Philadelphia 76ers depende de um fator: o time disputar o título da NBA. Durante o Media Day, nessa segunda-feira (2), o MVP deu sinais de insatisfação em razão da falta de movimentações da franquia. Afinal, o Sixers não conseguiu trazer nenhuma grande estrela. Além disso, vive um imbróglio com James Harden.

“Se todo ano for para ser a mesma coisa, isso não te aproxima de ganhar um campeonato. Isso fica frustrante. Mas também acredito que não importa quem esteja no time. Afinal, eu sempre terei a chance de vencer”, comentou Embiid.

Ainda na entrevista, o pivô de 29 anos declarou seu amor ao 76ers. Para ele, a conquista de um campeonato da NBA coroaria o trabalho realizado nos últimos anos.

“Eu amo Filadélfia. Tenho estado aqui durante toda a minha carreira… Se ganhássemos um título seria para a cidade e os fãs”, completou.

As declarações de Embiid nessa segunda-feira não foram os primeiros indicativos de insatisfação. Afinal, após a troca que levou Jrue Holiday ao Boston Celtics, o pivô teve uma reação sarcástica no X (antigo Twitter).

“Esta offseason foi divertida lmao (me caguei de tanto rir)”, postou o camaronês.

Certamente, não foi tão divertido assim. Isso porque a franquia não trouxe nomes tão atrativos, se limitando a Kelly Oubre, Patrick Beverley e Danny Green. Os principais adversários da Conferência Leste, por outro lado, estão a todo vapor. O Milwaukee Bucks trouxe Damian Lillard e agradou Giannis Antetokounmpo. Assim, o Boston Celtics não perdeu tempo e conseguiu Holiday.

As reações de Joel Embiid, então, pressionam o presidente do 76ers, Daryl Morey, para aumentar as chances do time. Para o jornalista Colin Ward-Henninger, da CBS, o dirigente precisa dar uma resposta.

“Ele já estava sob pressão para resolver a situação de Harden. Agora, com Lillard indo para Milwaukee, Holiday indo para Boston, e um MVP infeliz exibindo publicamente sua angústia, as apostas aumentaram exponencialmente”, afirmou.

Embiid tem vínculo com o 76ers até 2027. Nas próximas quatro temporadas, o astro vai receber US$213,3 milhões em salários. Entretanto, ele tem a opção de deixar o último ano de contrato. Desse modo se tornaria agente livre e, assim, testaria o mercado.

James Harden

O atual MVP, no entanto, não é a principal dor de cabeça de Morey. Esta, no caso, se chama James Harden. Afinal, desde o final da última temporada, o armador faz declarações ácidas contra o dirigente. Além disso, mostra dia após dia sua vontade de sair do 76ers.

O episódio mais recente, inclusive, foi a ausência do veterano no Media Day. De acordo com Adrian Wojnarowski, da ESPN, o astro não se reapresentou à franquia. O jogador, aliás, nem está na cidade da Filadélfia. Segundo o insider, Harden ainda espera uma troca para o Los Angeles Clippers. Portanto, o jogador tenta pressionar o 76ers para ser negociado o quanto antes.

No entanto, o astro pode não conseguir seu objetivo. Isso porque, de acordo com o jornalista Brian Windhorst, da ESPN, o Clippers encerrou as conversas com o Sixers.

“O Clippers tentou negociar uma troca por James Harden, mas o acordo não aconteceu. E, pelo que entendi, foi a direção do Clippers que disse: ‘Ok, não há acordo aqui. Vamos seguir em frente.’ Embora eu pense que a franquia certamente poderá tentar uma nova investida no meio da temporada. Mas, presumo que, no momento, esse é o caminho que o Clippers seguirá”, afirmou Windhorst.

O Miami Heat, que poderia ser o escape, também não deve tentar o ex-MVP. De acordo com Barry Jackson e Anthony Chiang, do jornal The Miami Herald, a franquia da Flórida descarta negociações pelo armador após fracassar nas movimentações por Damian Lillard e Jrue Holiday. Assim, deve iniciar a temporada sem um grande reforço.

“O Miami Heat não planeja trocar por James Harden. Ele receberá US$ 35,6 milhões nesta temporada e será um agente livre irrestrito na próxima offseason”, informaram os jornalistas.

