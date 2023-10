76ers pediu Paul George em troca por James Harden

De acordo com o jornalista Sam Amick, do site The Athletic, Philadelphia 76ers e Los Angeles Clippers seguem conversando por James Harden. No entanto, as duas equipes entraram em um impasse. Amick relata que o 76ers pediu o astro Paul George na troca por Harden, o que causou ainda mais “ruídos” entre as diretorias.

O fato acontece porque o Clippers não aceita incluir Terance Mann no negócio. Apesar de Mann não ser um grande nome na NBA, o time californiano acredita em seu potencial. Então, qualquer tipo de negociação entre as duas equipes deve acontecer a partir de escolhas de Draft e expirantes. Só que Daryl Morey, presidente do Sixers, está dificultando a saída de Harden, seu antigo aliado desde os tempos de Houston Rockets.

Morey pede duas escolhas de primeira rodada, além de Mann, de acordo com Keith Pompey, do Philadelphia Inquirer. Entretanto, apenas o ala não seria suficiente para bater salários. Enquanto Harden receberá US$35.6 milhões, Mann terá US$10.5 milhões. Então, outros dois entre Robert Covington, Marcus Morris e Nicolas Batum teriam de entrar para completar.

“Lawrence Frank afirmou que o time não vai incluir Mann na troca”, escreveu Amick. “Morey não conseguiu acreditar nisso e acusou o Clippers de não estar ‘falando sério’ sobre concluir a negociação. Então, ele até pediu Paul George por Harden na troca, mas foi rejeitado imediatamente”.

James Harden não apareceu para treinar desde o último domingo. Segundo o repórter Jake Fischer, do Yahoo Sports, o armador está em Houston. O atleta segue na cidade texana, enquanto a direção do Sixers informou que ele estaria cuidando de assuntos pessoais. Entretanto, o jogador “estaria determinado em não voltar a jogar por Philadelphia”. Assim, ele estaria forçando para que o negócio aconteça o mais rápido possível.

Enquanto isso, o 76ers tenta dificultar a saída de Harden, que percebeu todas as suas movimentações durante a offseason. O jogador quer a troca e apesar de não envolver Paul George ou qualquer astro do Clippers, pode demorar mais tempo do que ele imaginava. Aliás, para quem aguardava a negociação ainda em julho, ter de se reapresentar ao time não foi uma tarefa tão fácil. Ele não participou do Media Day, mas mudou de comportamento ao ouvir que levaria multas do Sixers.

Não existe data para a troca acontecer. Enquanto o Clippers não aceitar envolver Mann, dificilmente o 76ers vai abrir mão do astro. O que pode acontecer é James Harden ficar fora do time até que o negócio saia. Apesar de não ser o desejo do atleta, existe a chance de Morey ainda tentar sua manutenção, pois os jogadores da equipe gostam de Harden e o sentimento seria mútuo. O problema seria justamente com o presidente.

