A última chance de Zion Williamson ser um astro na NBA

É isso. Em 2023/24, o ala-pivô Zion Williamson terá a sua última oportunidade de ser um astro na NBA. Apesar de ter talento para tal, o atleta sofre com diversas lesões e perde boa parte dos jogos. Talvez, por sua própria culpa, Williamson não consegue se manter saudável. Mas é o que ele vai tentar mudar na próxima campanha.

De acordo com informações de diversos jornalistas, ele nunca ficou tanto tempo na academia quanto nesta offseason. Ou seja, ele finalmente percebeu que o maior problema partia dele e foi resolver. Por sorte, não é tão tarde, já que Zion está apenas com 23 anos. Mas para quem chegou há quatro temporadas, a frustração é muito maior do que o status.

De fato, no momento, Zion Williamson só parece um astro por conta de seu salário na NBA. No máximo, é um infeliz caso de alguém que não cuidou do próprio corpo.

São 114 jogos até aqui. Enquanto ele poderia participar de 308 (apenas de fase regular), o ala-pivô não atingiu nem 38% de participação em embates. É um vexame, mas mais que isso: um desperdício.

Apenas para ter uma ideia do que ele pode fazer, enquanto esteve saudável na última temporada, o New Orleans Pelicans chegou a primeiro lugar do Oeste. Mas não que o Pelicans seja um time de ponta e tudo se encaminhou para aquilo. Foi por “culpa” dele.

Então, quando falamos que é um absurdo Zion Williamson não jogar, é só por isso. Ele tem condições técnicas de colocar uma equipe de play-in no topo da Conferência. Só pelo talento e força que possui.

Mas sua posição de astro da NBA vem sendo questionada justamente pelo fato de não aparecer nos jogos.

Afinal, qual outro jogador com o seu possível status jogou menos que ele nos últimos quatro anos?

Podemos citar Kawhi Leonard, por exemplo. Mas o ala do Los Angeles Clippers jogou em 161 partidas e nunca teve problemas com peso. Apesar de ele perder muitos jogos, são lesões completamente diferentes.

Que tal Anthony Davis, que no mesmo período fez 194 partidas?

Estamos falando de dois jogadores que sempre são criticados por conta de contusões, mas com uma enorme diferença: eles jamais deixaram de cuidar de seus corpos. Então, Zion Williamson, com 23 anos, não pode ser tão irresponsável. Sabe por que? Enquanto Leonard e Davis já passaram dos 30 anos, ele é muito mais jovem. Imagine o que pode acontecer com o atleta na mesma idade deles. Portanto, tem que cuidar agora se quiser ter vida longa na NBA.

Não existe estrela na liga que faça menos de 38% das partidas. Se ele planeja vencer, ter premiações individuais, é melhor que feche a boca e treine muito. O Pelicans, mais do que nunca, vai precisar dele para os próximos anos.

Com a informação de que Brandon Ingram não planeja estender seu contrato, seu papel ganha muito mais importância. É bom lembrar que time de mercado pequeno tem que trocar enquanto está em alta. Do contrário, ele perde valor a cada ano. E olha que Ingram nem está tão em alta assim, né? Suas performances na Copa do Mundo de Basquete foram lamentáveis.

Mudança no corpo

Aparentemente, Zion Williamson quer recuperar (ou manter) o status de astro na NBA. Em uma das últimas imagens que apareceram do atleta, ele aparenta muito mais magro e em forma. Então, ele vem trilhando o caminho correto.

Mas Williamson precisa calar a boca dos críticos após uma offseason difícil. Ele teve problemas envolvendo paternidade/amante, foi acusado de não pagar empréstimo e, por fim, falou que não teria interesse em evoluir o seu arremesso. Ou seja, tudo o que ele está fazendo é contornar diversas situações adversas apenas treinando.

Alguém veio falar mal dele ultimamente? Não. Enquanto ele estiver trabalhando duro, ninguém vai o importunar. Quando a temporada começar e ele jogar como pode, vai ser a mesma coisa. Ninguém critica um jogador que trabalha duro na NBA, a não ser que seu nome seja Russell Westbrook.

Portanto, se ele fizer sua parte, é óbvio que quem ganha com isso é o Pelicans e, por consequência, o próprio Zion Williamson.

Se o time não vencer, o papo é outro. Várias equipes ganham e perdem todos os dias. É do jogo e alguém tem que perder. Mas quando você se esforça em não se esforçar (palavras de Andre Iguodala), seu desgaste é muito maior.

Hoje, Zion Williamson precisa provar que faz parte da elite. Na verdade, ele tem de fazer com que as pessoas se lembrem dele. Daí, sim, ele pode ser considerado um astro.

