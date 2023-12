Aaron Gordon desfalca Nuggets por lesão inusitada

O ala-pivô Aaron Gordon vai desfalcar o Denver Nuggets após sofrer uma lesão assustadora e inusitada. De acordo com o site The Athletic, o jogador levou mordidas de um cachorro nas mãos e no rosto. Gordon não tem previsão de volta às quadras depois de levar 21 pontos, segundo informou o técnico Mike Malone.

“Ele está aguentando lá”, disse Malone, após o treino de quarta-feira. “Obviamente, é uma experiência muito traumatizante, mas a coisa principal que eu disse a ele foi para que se cuide pelo tempo que precisar. Nós somos uma família, então pode ser em vitórias, derrotas e quando pessoas passam por períodos difíceis como ele está agora”.

O incidente aconteceu no dia 25, após a vitória de Denver sobre o Golden State Warriors. No entanto, ainda não existem muitas informações sobre o caso. O fato é que Aaron Gordon teve cortes no rosto e principalmente uma lesão nas mãos, o que vai forçar o Nuggets a jogar sem seu melhor defensor.

“Nós o apoiamos, nós o amamos e estamos aqui por ele. Então, seja lá quando ele voltar, nós estaremos aqui de braços abertos. Eu disse aos outros jogadores que entrem em contato com ele, para que não sinta nunca que está sozinho em uma ilha”, afirmou Malone.

Entretanto, segundo Adrian Wojnarowski, da ESPN, é possível que Aaron Gordon retorne às quadras em breve.

Aaron Gordon, de 28 anos, está em sua quarta temporada com o Nuggets. Em 2023/24, ele possui médias de 13.6 pontos, 6.9 rebotes, 3.4 assistências, mas ainda tem um aproveitamento de 52.5% nos arremessos.

“Nós o queremos de volta e desejamos o melhor para ele, mas queremos apoiar Aaron Gordon. Queremos ter certeza que ele vai voltar bem, mas ele precisa voltar quando estiver se sentindo bem para nos ajudar. Nós queremos que ele se cure por dentro e por fora. Passar por algo assim não é tão simples de voltar ao normal tão facilmente. É algo que ele tem de se curar fisicamente, mas mentalmente”, concluiu Malone.

Enquanto Gordon estiver fora, o Nuggets terá mudanças no quinteto inicial. É possível que o treinador opte por Justin Holiday no quinteto titular, mas o calouro Julian Strawther seja o seu principal concorrente. Assim, é provável que Michael Porter atue como ala-pivô, enquanto um dos dois será o ala.

Segundo do Oeste, o Nuggets volta às quadras na quinta-feira, diante do Memphis Grizzlies.

