Aconteceu! 76ers troca James Harden para o Clippers

Finalmente, a troca de James Harden do Philadelphia 76ers para o Los Angeles Clippers aconteceu. De acordo com o jornalista Adrian Wojnarowski, da ESPN, o astro chega ao time californiano, algo que tanto desejava desde o início da offseason. Em contrapartida, o Sixers recebe Marcus Morris, Nicolas Batum, Robert Covington, KJ Martin, escolhas de Draft. Além de Harden, Philadelphia enviou PJ Tucker e Filip Petrusev.

Harden, de 34 anos, chega ao Clippers como mais uma tentativa de fazer o time brigar pelo título. Desde a temporada 2019/20, quando chegaram Paul George e Kawhi Leonard, a equipe vem decepcionando nos playoffs. Após sequer obter a classificação em 2021/22, a franquia caiu na primeira rodada de 2022/23. Agora, com o armador, é provável que ele divida espaço com Russell Westbrook.

Aliás, será a terceira vez que os dois vão jogar juntos. Primeiro, eles atuaram no Oklahoma City Thunder. Depois, no Houston Rockets. Agora, chegou a oportunidade no Clippers.

Mas James Harden sai em troca do 76ers para o Clippers pela porta dos fundos. De novo.

Sua saída do Rockets para o Brooklyn Nets foi difícil e marcada por problemas com a diretoria. Harden forçou a negociação, ganhou muito peso e não se empenhava nos jogos. Então, a diretoria de Houston se viu na obrigação de deixar o atleta ir embora.

E Harden aprontou de novo, mas no Sixers. Ele estava muito acima do peso, não quis se apresentar no Media Day e, por fim, deixou de treinar, forçando a troca. Após um verdadeiro sumiço, ele alegou que estava cuidando de sua mãe.

Posteriormente, Harden tentou se apresentar para embarcar com o 76ers para enfrentar o Milwaukee Bucks, mas ele foi barrado e não viajou.

Mas a offseason de Harden com a diretoria foi um verdadeiro caos. Ele chamou Daryl Morey, presidente do Sixers, de mentiroso. Entretanto, tudo seria por conta da extensão contratual máxima que ele não recebeu. O fato é que o jogador aceitou receber menos em 2022/23 para o time acomodar a contratação do ala-pivô PJ Tucker. O jogador ainda se comprometeu em ajudar o 76ers a lutar pelo título e fazer Joel Embiid o MVP.

Tudo certo. Harden ajutou Embiid, foi peça fundamental nos playoffs, mas mesmo assim o time caiu diante do Boston Celtics, após ter a chance de fechar a série semifinal do Leste. Então, quando começaram as negociações, ele esperava receber um grande acordo. Como não aconteceu, ele “ativou” o modo em que não se importa muito com o time e fez do próprio jeito.

Só que a direção do Sixers o ameaçou com multas, algo similar ao que houve com Ben Simmons. Aliás, a troca de Harden para o 76ers aconteceu justamente pelo australiano.

Como resultado, Harden se apresentou ao 76ers, mesmo querendo que a troca para o Clippers acontecesse o mais rápido possível. Enquanto as negociações aconteciam, o time de Los Angeles evitava enviar o ala-armador Terance Mann. No entanto, quando a equipe tentou negociação por Jrue Holiday, quando estava no Portland Trail Blazers, Mann foi disponibilizado.

Mas a situação de Harden no 76ers era insustentável. Apesar de ele ter amizade com o resto do grupo, os problemas com a direção eram determinantes para a sua saída.

Para completar a troca, o Sixers dispensou o veterano Danny Green.

James Harden

Dez vezes All-Star, James Harden foi MVP da NBA em 2017/18, ainda pelo Houston Rockets. Esta é a quarta troca na carreira do atleta, que se iguala a Moses Malone, Bob McAdoo e Russell Westbrook na mesma categoria. Ou seja, um jogador que recebeu a premiação máxima individual e saiu em negociação por quatro vezes.

Em exatamente mil jogos na liga, ele possui médias de 24.7 pontos, 7.0 assistências, 5.6 rebotes e um aproveitamento de 36.3% nos arremessos de longa distância.

A troca

Los Angeles recebe: James Harden, PJ Tucker e Filip Petrusev

Philadelphia recebe: Marcus Morris, Nicolas Batum, Robert Covington, KJ Martin, escolhas de Draft (2028, primeira rodada sem proteção, duas de segunda rodada e um swap*)

* Sixers tem o direito de inverter uma escolha no recrutamento com o Clippers. Por exemplo, se o time de Los Angeles ficar com a quinta e o 76ers com a nona, Philadelphia assume a posição cinco naquele Draft.

