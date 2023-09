De acordo com o jornalista Shams Charania, do site The Athletic, Rich Paul, agente de LeBron James, conseguiu quase US$900 milhões em salários na offseason. Dono da Klutch Sports, Paul representa diversos jogadores na NBA. Entre eles, alguns astros que estenderam seus contratos durante o período da agência livre.

Draymond Green, por exemplo, renovou com o Golden State Warriors por US$100 milhões pelos próximos quatro anos. Enquanto isso, Anthony Davis, colega de James no Los Angeles Lakers, vai ganhar mais US$186 milhões. Mas Paul também foi o responsável por levar o armador Fred VanVleet para o Houston Rockets por US$130 milhões por três temporadas.

Detalhe: VanVleet foi All-Star apenas uma vez na carreira e vai embolsar uma média de US$43.3 milhões anuais.

Hoje, Paul representa 33 jogadores, ocupando o terceiro lugar entre os agentes. Ele fica atrás apenas de Mark Bartelstein (49) e Jeff Schwartz (39). Mas quando o assunto é valores, contando todos os atletas e seus salários até o fim dos contratos, a briga é boa.

O agente de LeBron James representa US$1.7 bilhão em salários, enquanto Shwartz tem US$1.49 bilhão. Por fim, Bartelstein atinge US$985.5 milhões. Um agente que vem crescendo bastante nos últimos anos é Joe Smith, da Wasserman. Recentemente, ele auxiliou nos contratos de Shai Gilgeous-Alexander, De’Andre Hunter e Lu Dort. No entanto, Smith vem trabalhando quase exclusivamente com atletas jovens. Ele cuida das carreiras de três calouros: Keyonte George e Brice Sensabaugh (Utah Jazz), além de Kobe Bufkin (Atlanta Hawks).

Muitas vezes, jogadores aparecem em rumores justamente por conta de grandes agentes. Basta um deles representar um grande astro e ele já vira “notícia” em alguma equipe. Joel Embiid, por exemplo, vem sendo ligado ao New York Knicks, especialmente nos últimos anos. E o presidente do Knicks, Leon Rose, era seu agente até assumir o time.

Outro caso é Alex Saratis, da Octagon Athlete Representation. Ele é o agente de Giannis Antetokounmpo, mas também representa Bam Adebayo. Hoje, o Jumper Brasil publicou o rumor de que o Miami Heat, time de Adebayo, teria interesse em Antetokounmpo.

Pode ser uma enorme coincidência, mas às vezes não é. Rich Paul, por exemplo, cuida das carreiras de sete jogadores que passaram pelo Los Angeles Lakers recentemente. Além de LeBron James e Anthony Davis, estiveram por lá Troy Brown, Kentavious Caldwell-Pope, Talen Horton-Tucker, Lonnie Walker e Scotty Pippen Jr.

Talvez, seja por isso que Zach LaVine, Draymond Green e Fred VanVleet apareceram em rumores envolvendo o Lakers. Então, perceba que todas as notícias nos links são deste ano. Enquanto isso, as fontes são as mais diversas. De Zach Lowe, da ESPN, a Charania, as informações sempre passam por agentes.

Paul, noivo da cantora Adele, quase sempre coloca os atletas onde eles querem. Foi assim com Davis no Lakers e, não fosse a falta de flexibilidade financeira, ele levaria LaVine para lá. O astro do Chicago Bulls já declarou algumas vezes que é fã da equipe californiana.

