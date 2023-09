Agente expandiu lista de “times desejáveis” de Damian Lillard antes de troca

Vários times da NBA trabalhavam com a certeza de que Damian Lillard só queria uma troca para o Miami Heat. E, com isso, nem entraram na disputa pelo astro. Mas, no fim das contas, a negociação saiu para o Milwaukee Bucks. O que mudou, então? Segundo Marc Spears, da ESPN, o agente Aaron Goodwin entrou em contato com mais duas franquias nas últimas semanas.

“Aaron precisou entrar em ação, pois as negociações com Miami não avançaram de jeito nenhum. Ele contatou os dirigentes do Bucks e Brooklyn Nets há uns dez dias. Informou que Damian estava interessado em atuar pelas equipes. O Toronto Raptors também estava na parada, mas foi Milwaukee quem venceu a corrida”, contou o veterano repórter.

O Nets nunca chegou a mostrar interesse incisivo em avançar na negociação. O Bucks, no entanto, fez o movimento. Com um muito cuidado, antes de tudo. As negociações foram conduzidas com calma e ao longo de vários dias, mas nunca houve vazamentos. De acordo com Sam Amick, do portal The Athletic, a negociação com o Bucks foi um “crescendo”.

“Fiquei sabendo depois que, nos bastidores da liga, os burburinhos sobre Milwaukee começavam a aparecer. Algumas fontes confirmaram-me que esse negócio ganhou força durante as últimas duas semanas. Lentamente. Tudo foi bem conduzido, pois ficou por ‘baixo dos panos’. Mas todos da imprensa, inclusive eu, deveriam ter notado o movimento antes”, admitiu o jornalista.

Não rolou

Nunca foi segredo que, desde o começo, a intenção de Goodwin era colocar o seu cliente em Miami. Não havia outros times ou alternativas na NBA, a princípio, para a troca de Damian Lillard. A posição da “alternativa única” manteve-se firme por meses. A “novela” não teve um final feliz nesse sentido, mas o agente sentiu a necessidade de agradecer o Heat por seus esforços.

“Eu agradeço tudo que Pat Riley e Micky Arison tentaram arranjar para que Damian em Miami acontecesse. Certamente, eles fizeram tudo o que era possível para essa negociação avançar. Mas, infelizmente, é necessário que as duas partes concordem para que um acordo aconteça. Não deu”, lamentou o agente, em declaração ao jornal Miami Herald.

O empenho de Goodwin, aliás, foi até além dos comportamentos aceitáveis na liga. Ele deu declarações públicas sobre o pedido de troca de Lillard. Além disso, entrou supostamente em contato com outras equipes para desestimulá-las a tentar um acordo. A NBA, então, precisou intervir. Enviou uma nota oficial para todos informando que o armador jogaria para onde quer que fosse.

Empolgação

A troca de Lillard para o Bucks foi uma surpresa. Mas, como esperado, o clima na franquia é de empolgação agora. Para começar, obviamente, a equipe conseguiu adquirir um dos melhores armadores da liga. Comprovou, além disso, o absoluto compromisso de vencer para um indeciso Giannis Antetokounmpo. O gerente-geral Jon Horst “transbordou” entusiasmo no anúncio do grande reforço.

“Damian é um jogador de elite em nossa liga e, sobretudo, alguém de quem somos fãs há muito tempo. Estamos muito animados pela oportunidade de tê-lo conosco, pois trata-se de uma chance rara. Não tenho dúvidas de que o seu caráter, talento, competitividade e experiência complementa o nosso elenco. Oferece, mais do que isso, a melhor chance de vencermos no mais alto nível”, celebrou o executivo.

