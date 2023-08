Ala do Atlanta Hawks, AJ Griffin acusa Beyonce de promover satanismo

AJ Griffin, ala do Atlanta Hawks, foi bem controverso recentemente. Após jogar pela Universidade de Duke, que tem apelido de Blue Devils (diabos azuis), ele acusou a cantora Beyonce de promover satanismo. Em uma publicação no Twitter, Griffin criticou a cantora. No entanto, o filho do novo técnico do Milwaukee Bucks apagou a publicação.

Só que, obviamente, alguém conseguiu um print da postagem.

AJ Griffin on attending Beyoncé concerts pic.twitter.com/zcw9gJOsOM Publicidade — ter¡yak¡ takes (@teriyakitakes) August 11, 2023

“Se você se chama de seguidor de Jesus Cristo, você não deveria ir a shows de Beyonce ou de qualquer cantor que promova o satanismo”, escreveu.

Apesar de um momento de lucidez ao apagar a publicação, Griffin seguiu comentando sobre o assunto em suas redes sociais. A maioria de seus posts no X, o antigo Twitter, é sobre passagens bíblicas. Enquanto isso, a famosa vai fazer três shows em quatro noites em Atlanta, onde ele joga.

Aliás, ele pode até mesmo não seguir no Hawks para a próxima temporada. O atleta está em todos os rumores de troca que envolvem a ida de Pascal Siakam para a equipe. Embora seja nome certo em caso de negociação, ele teve um ano muito bom em sua estreia na NBA. Em 72 jogos (12 como titular), Griffin registrou médias de 8.9 pontos e 2.1 rebotes, além de 39% de aproveitamento no perímetro em cerca de 19 minutos por noite.

Até que aconteça a troca, AJ Griffin deve ganhar mais tempo de quadra pelo Atlanta Hawks. Especialmente, após a saída de John Collins para o Utah Jazz. De acordo com rumores, existe a chance de ele ser titular em 2023/24, mas o favorito seria Saddiq Bey. Mesmo que não esteja no quinteto inicial, é certo que ele deverá ter mais espaço no elenco.

Griffin começou a temporada de estreia fora da rotação, mas ganhou minutos importantes em pouco tempo. Então, em seu sexto jogo na NBA, o ala anotou 24 pontos na vitória do Hawks sobre o Milwaukee Bucks. A partir daí, ele teve uma sequência de sete partidas com dez pontos ou mais. No entanto, Bey chegou na trade deadline. Assim, seus minutos voltaram a ser baixos. Então, nos playoffs, ele sequer saiu do banco diante do Boston Celtics na primeira rodada.

Próximo de completar 20 anos, o ala tem contrato até 2025/26 e vai receber mais US$9.9 milhões no período.

