Ala do Clippers deve aposentar ao fim da próxima temporada na NBA

Na terça-feira (15), a esposa de Nicolas Batum, Lily, revelou que o ala deve se aposentar após a próxima temporada com o Los Angeles Clippers na NBA. O pronunciamento foi feito em resposta à mensagem de torcedores, de maneira espontânea. De acordo com ela, o jogador de 34 anos planeja se aposentar por completo do basquete após as Olimpíadas de 2024.

“Nico decidiu encerrar sua carreira (NBA e seleção francesa) após as Olimpíadas de Paris”, escreveu Lily em suas redes sociais. “Portanto, esta é sua última temporada com o Clippers… Seu contrato acaba após 2023/24. Até o momento, nada está certo para uma possível continuação. Então, será sua aposentadoria. Em relação à seleção, só vai parar depois das Olimpíadas, mesmo que muitos se recusem a entender”.

Nico a décidé de mettre un terme à sa carrière (NBA et EDF) après les JO

Donc il s’agit de sa dernière saison avec les Clippers Publicidade — 𝕃𝕚𝕝𝕪 𝔼.𝔹𝕒𝕥𝕦𝕞🪬 (@LilyEBatum) August 14, 2023

Nicolas Batum já havia dito antes que pretendia se aposentar da seleção francesa. O jogador foi peça importante na conquista da prata nas Olimpíadas de Tóquio. No entanto, ele decidiu ficar de fora do EuroBasket de 2022, no qual a França perdeu na final para a Espanha.

Publicidade

Agora, ele está de volta à seleção. De acordo com Lily, o ala do Clippers tem como prioridade a Copa do Mundo de Basquete, seguida da temporada na NBA e, por fim, nas Olimpíadas de 2024.

Leia mais!

“Ele já havia comentado sobre se aposentar. Se isso não foi levado em conta, é outra história”, escreveu a esposa. “No momento, sua concentração está no Mundial, seguido da temporada na NBA e, por último, nas Olimpíadas. O resto será decidido com o tempo e sua vontade de continuar ou não”.

Publicidade

Il en a déjà parler pourtant.

Après si c’est pas pris en compte c’est autre chose.

Ensuite, à aucun moment il ne s’agit de toute sa carrière.

Pour le moment, la concentration est sur la CDM puis sur la saison NBA et pour finir sur les JO

Le reste viendra avec les temps et… — 𝕃𝕚𝕝𝕪 𝔼.𝔹𝕒𝕥𝕦𝕞🪬 (@LilyEBatum) August 15, 2023

Publicidade

Batum entrou na NBA em 2008, quando o Houston Rockets o escolheu na 25º posição do Draft. Mas, logo em seguida, Portland Trail Blazers o conseguiu em troca, onde iniciou sua carreira na liga.

Desde sempre conseguiu espaço na NBA, sendo titular em 825 das 993 partidas que disputou durante temporadas regulares. Indo para sua décima sétima campanha na liga, ele passou por apenas três equipes: Blazers, Charlotte Hornets e Clippers. O francês possui médias de 10,7 pontos, cinco rebotes e 3,4 assistências em sua carreira.

Publicidade

O ala chegou ao Clippers na temporada 2020/21, após o Hornets o dispensar na NBA. Desde então, teve médias de 7,4 pontos e 4,3 rebotes, com 44,9% de aproveitamento nos arremessos de quadra. Mas teve seus melhores números em Charlotte. Em 2016/17, por exemplo, Batum registrou 15,1 pontos, 6,2 rebotes, 5,9 assistências e 1,1 roubo de bola ao longo de 77 jogos.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Desse modo, análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like. Portanto, ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais. Além disso, discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA

Instagram

Twitter

Facebook

Grupo no Whatsapp

Threads

Guia Futebol