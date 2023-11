Ala do Charlotte Hornets volta após suspensão na NBA

A suspensão para o ala do Charlotte Hornets acabou e, a partir desta sexta-feira, ele vai emprestar seus talentos às quadras da NBA. A liga deixou o jogador de fora por 30 partidas, mas cumpriu, de verdade, só dez. Isso porque o atleta estava sem contrato na última temporada e, benevolente como sempre, a direção do melhor basquete do mundo achou justo que fosse assim.

Mas o que é necessário para alguém ser suspenso de forma séria?

Ah, já sei.

Agir como uma criança portando uma arma em live, querendo parecer malvadão, vale 25 jogos. Mas Ja Morant não bateu na mãe dos filhos e nem foi preso por isso. Por mais que seja uma atitude de alguém que só queria aparecer e é ruim para a imagem da NBA, ele vai cumprir mais partidas de suspensão do que o ala do Charlotte Hornets.

No fim das contas, é exatamente isso. Enquanto um fez o que fez e só não atuou em dez jogos, o outro pegou quase o triplo. Muito justo, né?

Sabe por que isso aconteceu?

Primeiro, o Charlotte Hornets não teve coragem de dispensar o jogador. Tudo bem que Michael Jordan vendeu sua parte na equipe, mas foi só depois do fim da última temporada. Então, sem contrato, o ala “pagou” 20 jogos em 2022/23.

Mas como, se o sujeito não tinha acordo?

Agora, outro jogador da equipe, Kai Jones, fez alguns vídeos falando groselhas, nada realmente ofensivo e foi dispensado. De verdade, nada que pudesse ser levado a sério. De acordo com um ex-colega dele na época da faculdade, Jones sempre foi assim.

Mas não tinha o talento daquele ala, né?

E o ala acredita que sua imagem vai melhorar ao fazer o Charlotte Hornets ser competitivo após a suspensão.

Sério?

“Eu sei que muita gente sente algo sobre eu voltar e eu entendo”, afirmou. “Vai demorar um tempo para eu ganhar a confiança das pessoas, então eu só vou lá e jogar. Mas se nós vencermos mais jogos, a perspectiva das pessoas vai mudar”.

Ah, por favor.

É óbvio que o time vai melhorar, pois o ala do Hornets vai acrescentar talento. Mas por conta disso as pessoas vão se esquecer do que aconteceu?

É…

Sim. Infelizmente, vão.

Porque a NBA é um negócio, mas que envolve paixão e, claro, muito dinheiro. Então, dentro de algum tempo, as pessoas vão deixar a birra de lado porque ele sabe jogar basquete.

Se até um ex-goleiro foi ovacionado após a acusação da morte da mãe de sua filha, o que é um ala que bateu em uma mulher, né?

A partir de amanhã, o Hornets terá um jogador que não deveria estar na NBA. Um cara que não poderia ser considerado por qualquer equipe.

Mas é o que é.

