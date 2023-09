Além de Dwight Howard, Warriors tem outro jogador veterano na mira

Enquanto o Golden State Warriors se prepara para a temporada da NBA de 2023/24, a equipe tenta encontrar equilíbrio para o elenco. Recentemente, o jornalista Shams Charania, do site The Athletic, indicou que o veterano pivô Dwight Howard iria se encontrar com a diretoria do Warriors, mas existe uma outra opção para o jogador. Charania relatou que Dewayne Dedmon também está no radar.

Dedmon surgiu como um candidato real na busca do Warriors por reforçar seu garrafão. Embora seja um jogador experiente, ele tem uma conexão única com a franquia, pois começou sua carreira na NBA como um agente livre não draftado da equipe em 2013.

A passagem inicial de Dedmon pelo Warriors pode não ter sido longa, mas marcou seu início na liga. Desde então, ele passou por diversas equipes, como Philadelphia 76ers, Sacramento Kings, San Antonio Spurs, Miami Heat, Orlando Magic e Atlanta Hawks. Apesar de seu melhor momento na NBA não ser o presente, o pivô mostrou serviço na época em que passou pelo Hawks. Naquela equipe, por exemplo, o jogador de 34 anos produziu 10.2 pontos, 7.7 rebotes e 1.0 bloqueio em cerca de 25 minutos por noite (136 jogos). Depois, ele jamais teve o mesmo espaço.

Mas o Warriors ainda não definiu qual jogador vai fechar para a campanha e, assim, nem Dwight Howard tem presença garantida. O fato é que o time de San Francisco conta com 13 atletas sob contrato e existem duas vagas. Recentemente, a equipe fechou com o jovem pivô Usman Garuba, mas seu acordo é two-way.

O técnico Steve Kerr conta hoje com Kevon Looney, Dario Saric e Draymond Green, além de Garuba como seus principais jogadores de garrafão. No entanto, o calouro Trayce Jackson-Davis poderia ganhar espaço ao longo da temporada. Mas a direção acredita que mais uma presença veterana pode contribuir, nem que seja do banco. Assim, Dwight Howard e Dewayne Dedmon são candidatos viáveis. Outra possibilidade é Derrick Favors, que atuou pelo Utah Jazz em boa parte da carreira.

Conforme o processo de tomada de decisão se desenrola, o Warriors deve pesar cuidadosamente suas opções. O brasileiro Gui Santos era uma opção para “subir” no elenco, mas a ideia ficou para a temporada 2024/25. Ele segue no Santa Cruz Warriors, time da G-League, na próxima campanha.

O elenco atual

G 30 Curry, Stephen 1.88 m 84 kg F 23 Green, Draymond 1.98 m 104 kg F/C 32 Jackson-Davis, Trayce 2.06 m 111 kg G 1 Joseph, Cory 1.91 m 91 kg F 00 Kuminga, Jonathan 2.01 m 102 kg F/C 5 Looney, Kevon 2.06 m 101 kg G 4 Moody, Moses 1.96 m 96 kg G 3 Paul, Chris 1.83 m 79 kg G/F 0 Payton, Gary II 1.88 m 88 kg G 2 Podziemski, Brandin 1.96 m 93 kg G/F 25 Quiñones, Lester (TW) 1.93 m 94 kg F/C 9 Šarić, Dario 2.08 m 102 kg G/F 11 Thompson, Klay 1.98 m 100 kg F 22 Wiggins, Andrew 2.01 m 89 kg

