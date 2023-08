Alemanha anuncia jogadores que vão disputar a Copa do Mundo

Com quatro jogadores da NBA, a Alemanha anunciou o elenco que vai disputar a Copa do Mundo 2023. O técnico Gordon Herbert selecionou Dennis Schroder (Toronto Raptors), Daniel Theis (Indiana Pacers) e os irmãos Franz e Moritz Wagner (Orlando Magic), mas teve uma baixa importante. Herbert esperava contar com Austin Reaves, do Los Angeles Lakers. Reaves chegou a conversar com o treinador sobre a oportunidade de defender a seleção alemã, mas recebeu o convite para representar os EUA.

“Estou muito interessado. Já conversei com Schroder sobre isso. Há um ano, tive uma longa conversa com o técnico da seleção nacional, Gordon Herbert. Então, estou pronto para isso”, disse Reaves ao jornal Bild em fevereiro.

No entanto, Herbert poderá contar com Isaac Bonga (ex-Washington Wizards) e o veterano Maedo Lô. A Alemanha, que está no Grupo E da Copa do Mundo, teve Franz Wagner como um dos principais jogadores nos amistosos de preparação. Foram seis jogos, com quatro vitórias dos alemães. Os triunfos aconteceram diante da Suécia (87 a 68), Canadá (86 a 81), China (107 a 58) e Grécia (84 a 71). Entretanto, em outro confronto com os canadenses, a equipe perdeu após prorrogação por 113 a 112. Por fim, teve a derrota para os EUA (99 a 91).

Publicidade

Mas o técnico está muito confiante para o Mundial. Ele acredita que a Alemanha tem potencial para brigar pelo pódio, especialmente após os últimos ajustes.

“Nós temos um grande elenco vindo da fase de treinamentos e amistosos. Todo mundo mostrou muito comprotimento. Cada um dos jogadores queria representar o país no mais alto nível. Então, é uma honra contar com eles na Alemanha. Mas nós vamos brigar por uma medalha na Copa do Mundo”, afirmou.

Publicidade

Leia mais

Jogos

25/08 – Alemanha x Japão – 9h10*

27/08 – Austrália x Alemanha – 5h30

29/08 – Alemanha x Finlândia – 4h30

*Horários de Brasília

Confira os 12 jogadores na convocação da Alemanha para a Copa do Mundo de 2023

Armadores: Isaac Bonga (Bayern Munich), Justus Hollatz (CB Breogán-ESP), Maedo Lô (Olimpia Milano-ITA), Dennis Schroder (Toronto Raptors-CAN)

Alas-armadores/alas: David Krämer (Basketball Löwen Braunschweig), Andreas Obst (Bayern Munich), Niels Giffey (Bayern Munich), Franz Wagner (Orlando Magic-EUA)

Alas-pivôs/pivôs: Daniel Theis (Indiana Pacers-EUA), Moritz Wagner (Orlando Magic-EUA), Johannes Thiemann (Alba Berlin), Johannes Voigtmann (Olimpia Milano-ITA) Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA

Publicidade

Instagram

Twitter

Facebook

Grupo no Whatsapp

Threads

Guia Futebol