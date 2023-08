Em amistoso, EUA atropela Eslovênia, sem Luka Doncic

Com 15 pontos de Anthony Edwards, a seleção dos EUA bateu a Eslovênia, que não contou com o astro Luka Doncic, no sábado. Em seu segundo amistoso preparatório para o Mundial, os Estados Unidos venceram por 92 a 62. A partida aconteceu em Málaga, na Espanha.

Doncic jogaria normalmente, mas ele sofreu uma lesão durante o jogo diante dos espanhóis, na noite de sexta-feira. Então, o armador ficou fora apenas por precaução. Neste domingo, os EUA enfrentam os donos da casa, também em amistoso.

Enquanto a seleção segue se preparando para a Copa do Mundo, que acontece nas Filipinas, Japão e Indonésia, o time de Steve Kerr vai fazer outros dois jogos de exibição, além do de hoje. A partir da próxima sexta-feira, a delegação vai para os Emirados Árabes, onde encara a Grécia e a Alemanha.

Publicidade

Apesar de jogar com as regras da FIBA, a seleção dos EUA não teve muitos problemas contra a Eslovênia de Luka Doncic. Embora o ídolo do Dallas Mavericks não estivesse em quadra, o elenco conta com um time que terminou a última edição das Olimpíadas na quarta posição.

Gregor Glas liderou os eslovenos com 14 pontos, enquanto Zoran Dragic, ex-Phoenix Suns, ficou com oito.

Leia mais

Kerr manteve o quinteto titular que atropelou Porto Rico na última semana. Jalen Brunson (11 pontos e oito assistências), jogou ao lado de Anthony Edwards, Mikal Bridges (nove pontos), Brandon Ingram (sete) e Jaren Jackson Jr. Pela primeira vez, o treinador conseguiu utilizar todos os seus jogadores. No amistoso inicial, Josh Hart não participou, mas por um motivo justo: ele recebeu a extensão com o New York Knicks.

Publicidade

Enquanto isso, Tyrese Haliburton e Austin Reaves saíram do banco para fazerem dez pontos cada.

“Foi um bom jogo em termos de sentir o ambiente, a atmosfera estava ótima, enquanto os fãs foram incríveis. Estava muito quente, então nossos caras transpiraram bastante”, afirmou Kerr. “Nós fizemos várias rotações, mas foi uma grande noite para a gente. Nós começamos a sentir como é a arbitragem FIBA e a interpretação das coisas. Temos muita coisa para assistirmos nos próximos dias”.

Publicidade

Na Copa do Mundo, a seleção dos EUA está no grupo da Nova Zelândia, Jordânia e Grécia. O Mundial começa no dia 25 de agosto e terá cobertura completa do Jumper Brasil.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA

Instagram

Twitter

Facebook

Grupo no Whatsapp

Threads

Guia Futebol