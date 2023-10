Analista da ESPN detona James Harden por impasse com 76ers

O analista da ESPN, Stephen A. Smith, fez duras críticas a James Harden pelo impasse com o Philadelphia 76ers. Nessa segunda-feira (2), as equipes da NBA fizeram o Media Day. Ou seja, falaram com a imprensa na véspera da volta aos trabalhos. Harden, no entanto, não se reapresentou ao Sixers. Essa atitude indignou Smith.

“Gosto muito do James Harden, mas ele tem agido como uma criança. Quanto mais Harden revela seu desgosto, quanto mais petulante ele parece, pior ele parece,” esbravejou.

Na sequência, o comentarista lembrou da postura de Harden nos times anteriores. Afinal, o craque também forçou a saída do Houston Rockets e do Brooklyn Nets. Para Smith, o armador está se queimando na liga.

“Não quer ser jogador do 76ers? Bem, você não quis ficar no Rockets. Além disso, você não quis ficar no Nets. Então, quando você age dessa maneira várias vezes, eventualmente você chega a um ponto em que não irão se arriscar por você,” finalizou.

De acordo com Adrian Wojnarowski, também da ESPN, Harden ainda espera uma troca para o Los Angeles Clippers. Portanto, o jogador tenta pressionar o 76ers para ser negociado. Portanto, segundo o insider, o veterano segue insatisfeito com a direção da franquia.

No entanto, a notícia mais recente sobre uma eventual troca não favoreceu Harden. Segundo Brian Windhorst, da ESPN, o Clippers encerrou as conversas com o Sixers. Ou seja, desistiu de tentar a contratação do astro.

“O Clippers tentou negociar uma troca por James Harden, mas o acordo não aconteceu. E, pelo que entendi, foi a direção do Clippers que disse: ‘Ok, não há acordo aqui. Vamos seguir em frente.’ Embora eu pense que a franquia certamente poderá tentar uma nova investida no meio da temporada. Mas, presumo que, no momento, esse é o caminho que o Clippers seguirá”, afirmou Windhorst.

De acordo com Kyle Neubeck, do jornal The Philly Voice, o Clippers não quis incluir o ala-armador Terance Mann na negociação. Chris Mannix, da revista Sports Illustrated, foi outro jornalista que falou sobre o assunto.

“O Clippers está interessado em uma troca por James Harden, mas não quer ceder Terance Mann. O custo já é alto pensando em escolhas de primeira rodada e membros do elenco”, disse Mannix.

Punições

James Harden poderá ser punido pelo impasse com o Philadelphia 76ers. Afinal, há uma nova regra no acordo coletivo da liga (CBA) sobre atletas no último ano de contrato que se recusam a jogar. Em 2023/24, o jogador de 34 anos terá um contrato expirante de US$35,6 milhões.

“Um jogador que se recusar a prestar seus serviços prescritos em seu contrato por mais de 30 dias, após o início da última temporada, não poderá se tornar um agente livre. Desse modo, não poderá negociar ou assinar um contrato com nenhum outro time de basquete profissional. A não ser que o último time pelo qual jogou concorde com que faça”, diz o CBA.

Portanto, os 30 dias começam a ser contados a partir do início da fase de treinamentos da NBA (3 de outubro). Desse modo, se Harden não cumprir as obrigações contratuais até 3 de novembro, a equipe pode suspender seus direitos.

Caso se recuse a participar de jogos (pré-temporada, temporada regular), o astro será multado. De acordo com a porcentagem prevista no CBA, ele perderá mais de US$389 mil por jogo. Além disso, terá multa para cada treino que faltar. O primeiro será de US$2.5 mil, o segundo de US$5 mil, o terceiro de US$7.5 mil e assim por diante. Após um número de treinos perdidos não especificado, será multado em um “valor razoável”.

Mas, na tarde desta terça-feira (3), Wojnarowski revelou que Harden decidiu se reapresentar à franquia. Ou seja, cumprirá suas obrigações. Pelo menos nos treinos preparatórios para a temporada 2023/24.

Pedido de troca

No início desta offseason, o impasse entre James Harden e o 76ers veio à tona após um pedido de troca por parte do atleta. De acordo com Sam Amick, do portal The Athletic, o armador se sentiu desrespeitado por causa da falta de atenção recebida do time.

“James acreditava, para começar, que receberia maior consideração após as suas decisões no ano passado. Ele assinou por menos do que o máximo, afinal, para o time contratar PJ Tucker e Danuel House. Esperava ser ‘recompensado’. Mas, conforme a agência livre chegava, todos se calaram. Simplesmente ninguém o procurou”, contou Amick.

No mês passado, Harden não mediu palavras contra o presidente da franquia, Daryl Morey. O armador, inclusive, chamou o dirigente de mentiroso. O astro garantiu ainda que não fará parte da mesma organização que Morey. Dessa forma, a amizade de longa data, desde os tempos de Houston Rockets, acabou.

Segundo Adrian Wojnarowski, da ESPN, um dos principais fatores para o atrito foi a questão contratual. Afinal, o dirigente não ofereceu um contrato máximo de longo prazo ao veterano. Além disso, Harden não gostou das dificuldades impostas nas conversas com o Clippers.

Desde o início da “novela”, James Harden deixou claro que o Clippers era o seu destino favorito para uma troca. Assim, múltiplos repórteres confirmaram que ele quer jogar em sua cidade-natal. Entretanto, a negociação não avançou.

