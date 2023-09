Para analista da ESPN, Jayson Tatum é melhor jogador do que Luka Doncic

Quem é o melhor jovem jogador da NBA na atualidade? Até pode haver um nome próximo do consenso, mas essa é uma pergunta que sempre gera discussão. Além disso, sempre existem opiniões divergentes e polêmicas. Stephen A. Smith ajudou a levantar esse debate, mais uma vez, nos últimos dias. O comentarista da ESPN afirmou que Jayson Tatum é um jogador superior a Luka Doncic.

“Muitas pessoas escolheriam Luka, mas eu acho que Jayson é o melhor. Ele é mais alto, para começar. Arremessa melhor do longa distância. Além disso, sempre está em forma. Luka é um cara que reapresenta-se fora de forma e, com o andamento da temporada, ganha condicionamento. Isso é importante para mim, então me dê Jayson”, disparou o analista, em entrevista ao colega Shannon Sharpe.

É difícil contestar os argumentos utilizados por Smith, embora foque só nos pontos positivos do seu favorito. Mas ele não para só nesses quesitos: o craque do Boston Celtics está à frente do astro do Dallas Mavericks por causa dos resultados na liga. Ele enfatiza que os feitos competitivos de Tatum, ainda que levando em conta a idade, são bem maiores do que os acumulados por Doncic.

“Eu já vi Jayson anotar 46 pontos e salvar o seu time em um sexto jogo de série de playoffs, em Milwaukee. Já vi esse cara decidir jogos sete. Ainda nem tem 27 anos, mas já levou Boston a cinco finais de conferência. E uma decisão de título também, como líder e a primeira opção ofensiva. Isso sem contar tudo o que já falei antes”, reforçou o mais conhecido comentarista esportivo dos EUA.

Leia mais

Em cima do muro

Smith é uma voz importante, mas traz a visão de um espectador. Então, qual será a opinião de quem esteve em quadra com ambos? O ex-jogador Evan Turner, por exemplo, tem uma opinião um pouco diferente sobre a disputa entre ambos. Para resumir, ele fica em cima do muro. Ele acredita que Jayson Tatum e Luka Doncic estão equiparados e vão protagonizar duelos épicos daqui em diante.

“Eu sou o maior fã de Luka que existe. Mas, cara, Jayson é diferente também. E, no momento, faz a diferença nos dois lados da quadra. Esses dois craques são grandes e acho que estão começando a notar um ao outro. Eles percebem, aos poucos, que vão ser rivais por muitos anos nessa liga”, afirmou o ex-atleta do Celtics, em participação no podcast “Point Forward”.

Turner acredita que a rivalidade entre Tatum e Doncic, por enquanto, só existe fora de quadra. Na discussão de analistas e fãs. Mas, se ambos alcançarem o potencial que possuem, vai ser impossível não refletir dentro das quatro linhas. “Acho que os jogos entre esses dois caras estão destinados a serem batalhas pessoais. Ambos vão marcar 45 pontos um no outro e dar um show”, previu.

Contraponto

Vale lembrar que um argumento de Smith tem um contraponto óbvio. Assim como Tatum, Doncic também já teve uma atuação memorável em um jogo sete de série de playoffs. Ele anotou 35 pontos em um verdadeiro massacre do Mavericks sobre o Phoenix Suns, fora de casa, para chegar às finais do Oeste. Isso aconteceu em maio de 2022. O esloveno sequer precisou jogar o último período.

Outro ponto a ser considerado são os feitos individuais. Ambos foram eleitos para quatro Jogos das Estrelas, embora o jogador europeu seja mais jovem. Além disso, ele foi selecionado para o quinteto ideal da temporada em quatro oportunidades. Tatum, por sua vez, só tem duas seleções.

