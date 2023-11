Para analista, Klay Thompson é “inútil” no Warriors sem arremesso de elite

O arremesso certeiro de Klay Thompson é uma das marcas do Golden State Warriors que dominou a NBA na última década. No entanto, a mão calibrada ainda não apareceu na atual campanha. O ala-armador, afinal, só acertou 32,9% de suas tentativas de três pontos em 11 partidas disputadas. Para o polêmico Stephen A. Smith, o desempenho levanta dúvidas sobre a importância do astro no futuro da equipe.

“Klay é um dos cinco melhores arremessadores de todos os tempos, para começar. Mas, de fato, chegou a hora de discutirmos a sua situação porque teve uma queda imensa de rendimento. Esse cara disse que essas seriam a offseason e pré-temporada mais importantes de sua carreira, mas nunca arremessou tão mal nessa liga. Isso não está à altura de Klay Thompson”, disparou o analista da ESPN.

O péssimo começo de temporada de Thompson, talvez, teve o seu ponto mais negativo nessa quinta-feira. O veterano converteu só um de 10 arremessos de quadra durante a derrota do Warriors contra o Oklahoma City Thunder. A terrível atuação fica (ainda) mais exposta por causa das ausências dos astros Stephen Curry e Draymond Green. Ou seja, teoricamente, ele precisava ser o líder da equipe.

“Eu simplesmente não reconheço o Klay que estou vendo em quadra nesse momento. Não sei quem é esse cara. É claro que ele sempre vai ter um lugar em Golden State, pois é um ídolo e um líder. Ótimo jogador, vai estar no Hall da Fama um dia. Mas, em termos de competir por títulos, sem um arremesso de elite, qual é a utilidade dele?”, questionou o famoso comentarista.

Conselho

O Warriors já viu o arremesso de Klay Thompson passar por oscilações no passado. Isso é comum, afinal, na carreira de um chutador. No entanto, mesmo com os altos e baixos naturais, ele converteu quase 42% dos seus arremessos de três pontos na NBA. Só teve uma em 10 temporadas abaixo de 40% de acerto. Com isso em mente, o técnico Steve Kerr aconselha que o comandado só tenha calma e siga com as suas rotinas.

“Eu sei que é um momento complicado, mas disse para Klay só seguir paciente. Hoje, o Thunder lançou os seus melhores defensores em cima dele e não conseguimos gerar os espaços para que pudesse respirar. Ele até tentou criar os seus arremessos, mas foram bem difíceis. A frustração é inevitável, mas devemos ajudá-lo a ter melhores condições de arremessar também”, avaliou o treinador, depois da derrota por 128 a 109.

Jogar sem Curry e Green cria óbvios problemas para Golden State. Por isso, Kerr aposta que a equipe vai estar mais preparada para auxiliar Thompson nos próximos dias. “Com tantos desfalques, nós ainda estamos tentando adaptar as nossas formações para achar o desafogo para o ataque. Precisamos encontrar as nossas combinações que funcionam”, admitiu o ex-armador e especialista em arremessos.

Volta por cima

Kerr foi um dos chutadores de três pontos de maior aproveitamento da história da liga. Então, ele sabe que só há um jeito de um jogador dessa função dar a volta por cima: insistir. O incentivo a seguir tentando é crucial porque arremessadores dependem de ritmo e repetição. Por sorte, o Warriors pode contar com uma coisa: Klay Thompson não vai perder a fé em seu arremesso.

“Sinto-me muito bem fisicamente, antes de tudo. Não tenho dores ou problemas físicos. Então, a minha confiança segue alta. Se a história indica alguma coisa é que uma ótima fase está por vir. Estou na NBA há mais de uma década e, por isso, entendo que não é fácil. Jogar basquete não é fácil. Mas já provei que sou resiliente. Portanto, eu não vou perder a confiança em mim mesmo”, cravou o ídolo da franquia.

Por sua experiência, Thompson não tem dúvidas de que essa reviravolta está próxima. Um jogo, para resumir, já basta para que tudo mude. “Eu não arremessei bem nesses primeiros dez jogos. Certamente, fiquei longe da minha capacidade. Mas isso passou e não posso fazer mais nada. O que posso fazer agora é ser certeiro no próximo mês. Então, vou acertar tudo o que sair da minha mão”, avisou.

Extensão

As pessoas por dentro dos rumores da liga sabem que, a princípio, há uma distração que pode influenciar Thompson. Ele não chegou a um acordo de extensão com o Warriors e, por isso, deve ser agente livre na próxima offseason. Segundo Shams Charania, do site The Athletic, as partes estão longe de um acerto em termos financeiros e de duração de contrato. Mas o ala-armador já disse que isso não está em sua cabeça.

“No momento, eu estou focado na dedicação necessária para atuar em alto nível. Não estou preocupado, portanto, com essa negociação. Sinto que vai se resolver de forma natural se fizer o meu trabalho em quadra. Não gosto de pensar nisso, pois não acho que seja produtivo. O meu objetivo é mostrar ao mundo que ainda sou capaz de ser um dos melhores da liga”, assegurou o veterano astro.

