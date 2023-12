Analista questiona liderança de Stephen Curry por conduta de Draymond Green

As brilhantes carreiras de Stephen Curry e Draymond Green estão ligadas como poucas na história recente da NBA. Ambos são as referências do atual Golden State Warriors e, com isso, comandam a equipe mais vitoriosa da última década. Mas, se estão unidos no sucesso, também precisam compartilhar as adversidades. Para o analista Stephen A. Smith, o armador deve ser mais responsabilizado pela conduta do colega de elenco.

“Draymond é o jogador mais físico da equipe, mas está fora de controle. Simples assim. Eu buscaria todas as desculpas do mundo para defendê-lo, pois confio em seu caráter. No entanto, é impossível estar ao seu lado nesse momento. E Stephen é o líder desse grupo, então precisa ser mais participativo nessa questão. Deveria ser mais cobrado sobre isso porque é parte da questão”, apontou o comentarista da ESPN.

Green está suspenso por tempo indeterminado pela NBA após uma agressão em Jusuf Nurkic. Essa ocorrência aconteceu menos de um mês depois da liga afastá-lo por cinco jogos por causa de outra conduta indefensável. Na época, deu uma “chave de pescoço” em Rudy Gobert dentro de quadra. Smith aposta que, em outra equipe, outros astros seriam mais contestados por sua liderança do que Curry.

“Se Draymond fosse um companheiro de LeBron James, todos estariam o cobrando. Questionariam a sua incrível capacidade de liderança, influência e modelo de conduta dentro de quadra, mesmo que não tivesse nada a ver com isso. Nunca questionamos Stephen, no entanto, da mesma forma. Não consigo pensar em um melhor exemplo para os jovens do que ele, mas o seu papel precisa estar na discussão”, reforçou.

Kerr rebate

Ver alguém propor uma discussão Stephen Curry após as ações de Draymond Green, certamente, foi uma surpresa. Não era o caminho que muitos imaginavam que esse debate tomasse. Uma das pessoas surpreendidas por isso foi o técnico do Warriors, Steve Kerr. Ele acredita que o comportamento do comandado precisa ser discutido, mas envolver o armador na história chega a ser antiético.

“Stephen é um líder tão bom quanto qualquer um com quem já convivi no basquete. A forma como comandou esse time nos altos e baixos da última década, por exemplo, é incrível. Então, ver alguém questionar a sua liderança foi meio que doentio para mim. Cheguei a ver isso outro dia e foi repugnante, pois esse é um dos melhores seres humano que já conheci”, apontou o experiente treinador.

Kerr, aliás, foi além em sua resposta a Smith. Sem citar o comentarista, ele acusou a abordagem de oportunismo e busca por atenção. “Esse é o mundo em que vivemos hoje. Criticar e julgar é um direito de todo mundo, mas existem casos em que até profissionais experientes como nós ficamos surpresos. É sério que você vai usar essa história para questionar Stephen? Sério?”, perguntou.

Tréplica

Smith não foi citado nominalmente por Kerr, mas entendeu o recado. Afinal, encarou a crítica como algo pessoal e partiu para o ataque. Para começar, o analista voltou atrás em seu comentário inicial e deu a entender que a sua intenção nunca foi questionar o astro do Warriors. No entanto, em seguida, retomou a mesma abordagem e reforçou que Curry é acobertado por uma aparente “agenda positiva”.

“Steve não citou o meu nome, mas eu vou citá-lo. Estou enojado com o seu comentário, pois ninguém questionou a liderança de Stephen. O que eu disse é que a cobrança seria diferente se LeBron estivesse em seu lugar. Não estamos falando sobre bastidores, mas da linha de frente. Todos estariam questionando onde LeBron estava quando tudo isso acontecia? Então, qual é o papel de Stephen em tudo isso?”, perguntou o veterano.

Não há dúvidas de que Curry já tentou intervir junto a Green para contornar os instintos do colega. Smith, no entanto, pergunta por que isso não chegou nem perto de funcionar. “Stephen é esse grande líder, uma pessoa fenomenal e o mais próximo da perfeição que existe em um atleta profissional, né? Mas a minha questão agora é sobre o impacto que ele parece não ter sobre companheiros que o adoram e reverenciam”, completou.

Respostas

Stephen Curry tentou manter-se afastado de comentários públicos sobre a situação de Draymond Green. Mas, depois da discussão entre Kerr e Smith, resolveu falar sobre o assunto com a imprensa. Manteve, no entanto, uma postura bem comedida. Enfatizou que a necessidade de mudança na postura do ala-pivô é urgente. Ao mesmo tempo, evitou “condená-lo” e buscou uma abordagem mais construtiva.

“Draymond, antes de tudo, não pode fazer o que tem feito nos últimos tempos. Isso é óbvio. Ele sabe disso. nós sabemos disso. Todos sabem disso. Mas, agora, a questão está no caminho para mudar esse comportamento. Isso está acima de títulos, jogos. Conheço esse cara há muito tempo e, por isso, estou confiante em sua capacidade de encontrar as respostas”, garantiu o craque.

