Analistas elegem os times que tiveram a melhor e a pior offseason da NBA

A offseason da NBA contou com diversas transações de jogadores, seleções de Draft e, assim, a ESPN avaliou quais times tiveram o melhor ou pior período. Então, especialistas e insiders avaliaram o desempenho das equipes com base em suas movimentações e estratégias.

Melhor Offseason

San Antonio Spurs (quatro votos)

Publicidade

O San Antonio Spurs aparece na frente entre os times na corrida pela melhor offseason da NBA, recebendo quatro votos de especialistas. O sucesso foi em grande parte atribuído ao resultado serendipitoso da Loteria do Draft da NBA em maio. Então, o Spurs selecionou Victor Wembanyama. Esse jovem prospecto tem o potencial de ser um jogador que muda o jogo para a franquia, e sua aquisição foi um grande destaque do período do Spurs.

O Boston Celtics também recebeu grande elogio, com três votos. Apesar de a decisão de trocar Marcus Smart por Kristaps Porzingis ter sido criticada por muitos analistas, o time agiu pensando no presente. Porzingis teve uma temporada impressionante no ano passado, tornando-se uma adição valiosa para o elenco do Celtics.

Publicidade

O Golden State Warriors, Los Angeles Lakers e Milwaukee Bucks também receberam múltiplos votos por seus sucessos na offseason. O Warriors mantieve Draymond Green, adicionou Chris Paul e mandou Jordan Poole para o Washington Wizards. A capacidade de o Lakers de garantir Austin Reaves em um contrato vantajoso e adquirir Gabe Vincent foi vista como uma jogada inteligente. O Bucks, por fim, manteve seus agentes livres cruciais. No entanto, a votação ocorreu antes da troca por Damian Lillard.

Leia mais

Com Lillard, Bucks se torna favorito ao título da NBA

Muito fora de forma: James Harden reaparece e foto viraliza

Lakers estende contrato com Austin Reaves até 2027



Publicidade

Pior Offseason

Toronto Raptors (cinco votos)

Por outro lado, o Toronto Raptors enfrentou críticas ao receber votos como a pior offseason por cinco especialistas. A perda de Fred VanVleet para o Houston Rockets na agência livre foi terrível. Mas VanVleet saiu de graça, sem que o Raptors recebesse algo em troca. Portanto, perder um jogador titular foi crucial para a votação.

Publicidade

Enquanto isso, o Philadelphia 76ers ficou em segundo lugar com quatro votos. Sua offseason teve diversos problemas, mas nada impactou tanto quanto o caso James Harden. É fato que o Sixers perdeu Georges Niang para o Cleveland Cavaliers. Mas a equipe não conseguiu, até o momento, fazer grandes movimentos. É fato que Philadelphia fechou com Kelly Oubre, mas é muito pouco para uma equipe que vem brigando pelos primeiros lugares do Leste.

O Miami Heat, apesar de sua recente corrida para as finais da NBA, enfrentou muitos problemas. Primeiro, perdeu Gabe Vincent e Max Strus. Depois, sua estratégia para adquirir Damian Lillard foi pelos ares.

Publicidade

Além disso, o Houston Rockets e o Phoenix Suns receberam votos na categoria pior offseason. A aquisição de arremessadores de alto volume e baixa eficiência em Fred VanVleet e Dillon Brooks foi vista como uma jogada questionável pelo Rockets. Enquanto isso, a troca dos Suns por Bradley Beal não ganhou muitos adeptos. De acordo com jornalistas, Beal não era tão necessário.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA