Para analistas, Stephen Curry está longe de alcançar Magic Johnson

No episódio recente do podcast Road Trippin’ foi comentado sobre Michael Jordan considerar Magic Johnson o melhor armador da história, deixando Stephen Curry para trás. De acordo com os apresentadores Richard Jefferson e Channing Frye, a lenda do basquete está certa. Na verdade, eles consideram que a distância entre Magic e Curry é maior do que de Jordan para Kobe Bryant.

“Steph não quer entrar nessa disputa, independente do quão bom ele é. Ele pode falar que é melhor. Eu disse que ele pode falar, mas não que ele está certo. O melhor é Magic Johnson, sem dúvidas”, afirmou Jefferson. “A distância entre ele e Magic, em minha opinião, é mais longa do que a de Kobe e Jordan”.

Em seguida, Frye explicou o motivo de considerar Magic Johnson melhor do que Stephen Curry.

Publicidade

“As estatísticas dele são tão malucas”, disse o pivô aposentado. “O único novato a ganhar MVP das Finais da NBA, ganhar o MVP quase todo ano, título atrás de título… Steph é o cara, mas ele não é ‘o cara’. Ele apenas não é”.

Leia mais!

No entanto, Curry tem uma opinião contrária sobre a discussão. Nos últimos dias, o astro do Golden State Warriors viralizou após dizer que é o melhor armador de todos os tempos em entrevista.

Publicidade

“Sim, eu sou o melhor armador de todos os tempos. A discussão está entre Magic Johnson e eu? Então, sou eu. As comparações entre os atletas de diferentes eras são meio impossíveis, mas uma das coisas mais divertidas dos esportes. Fazemos esses debates porque são divertidos. Mas é claro que preciso responder que sou o melhor”, afirmou o astro, em entrevista ao podcast de Gilbert Arenas.

Curry e Johnson, certamente, têm um longo histórico de feitos em suas carreiras. O primeiro possui quatro títulos da NBA e dois troféus de MVP da liga. Acumula, além disso, nove seleções para o Jogo das Estrelas e times ideais da temporada. O ex-atleta, por sua vez, encerrou a trajetória profissional com cinco anéis de campeão. Teve também três prêmios de MVP e foi eleito 12 vezes all-star.

Publicidade

“Eu não estava aqui na época para vê-lo jogar, óbvio, mas tenho muito respeito por Magic. E o seu currículo é simplesmente ridículo, para início de conversa. Por isso, só estar nessa discussão já é algo grandioso para mim. Nunca pensei que estaria nessa condição um dia. Eu adoro essas discussões, como já disse, e preciso estar ao meu lado”, completou o lendário arremessador.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA

Instagram

Twitter

Facebook

Grupo no Whatsapp

Threads

Guia Futebol