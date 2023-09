Analistas sugerem possíveis trocas de Buddy Hield na NBA

Buddy Hield é mais um nome no mercado de trocas da NBA. Em um acordo com o Indiana Pacers, o ala-armador deve jogar em outra equipe em 2023/24. As especulações estão em alta para tentar adivinhar o próximo destino do arremessador de elite. Então, Bobby Marks e Zach Lowe, do canal ESPN, montaram sete negócios que levariam o atleta para um novo time.

Na última temporada, o jogador bahamense disputou 80 jogos pelo Pacers. Suas médias foram de 16,8 pontos e cinco rebotes. Além disso, Hield converteu 42,5% das bolas de três pontos, em 8,5 tentativas por partida. O jogador de 30 anos tem um contrato expirante de US$19,2 milhões.

Confira então, as trocas especuladas pelos analistas que levam Buddy Hield a um novo time na NBA.

Oklahoma City Thunder

Pacote: Isaiah Joe, Davis Bertans e três escolhas de segunda rodada no Draft

Hield é um nome interessante para o Thunder. A equipe está procurando maior espaçamento e poder de fogo no perímetro. No entanto, Joe foi um dos mais eficientes nomes da equipe no quesito em 2022/23. Afinal, teve 40,9% nas bolas de três, em 5,4 tentativas por jogo.

O ala-armador de Indiana é uma opção um pouco mais velha e também com maior eficiência nas bolas triplas. De quebra, Oklahoma abre mão do alto salário de Bertans. O Pacers leva, sobretudo, mais um jovem jogador, já que Joe tem 24 anos. Além disso, Indiana recebe ativos do Draft, com três escolhas de segunda rodada.

Milwaukee Bucks

Pacote: Grayson Allen e Pat Connaughton

Milwaukee quer agradar Giannis Antetokounmpo. A chegada de um especialista do perímetro como Hield cairia como uma luva. No entanto, o Bucks cederia dois jogadores com maior equilíbrio nos dois lados da quadra. Talvez, a dupla Allen e Connaughton não seja atrativa para o Pacers.

Já Indiana reforça a rotação no perímetro, agregando, sobretudo, consistência defensiva. No entanto, a probabilidade de um negócio com esse pacote é baixa, de acordo com os jornalistas.

Memphis Grizzlies

Pacote: Luke Kennard e um jovem ou uma escolha de segunda rodada

Kennard é outro dos melhores arremessadores da NBA. Mas, é mais jovem do que Buddy Hield. O que poderia atrair o Pacers, porém, é a quantidade de jovens em todos os setores da quadra no elenco do Grizzlies.

Assim, nomes como Jake LaRavia e Josh Christopher podem ganhar algum tempo de quadra em Indiana. A troca ficaria, então, mais atrativa para o Pacers dessa forma. Mas, até o momento, a franquia de Memphis não foi citada em qualquer rumor por Hield.

Dallas Mavericks

Pacote: Tim Hardaway Jr. e duas escolhas de segunda rodada.

Aqui temos um rumor bem falado. De acordo com os boatos, Dallas quer negociar Hardaway desde o começo da offseason. Buddy Hield, então, seria uma ótima alternativa. No entanto, apesar do interesse do Mavericks no bahamense, esse modelo de negócio não cativa a equipe texana.

Marc Stein, do portal Substack, diz que Dallas não tem interesse em um movimento direto de Hield por Hardaway. Segundo ele, Indiana exigiria uma escolha de primeira rodada da franquia. Entretanto, o Mavericks não tem interesse em ceder a pick.

Portanto, se isso acontecer, mais nomes devem ser envolvidos, já que Hardaway seria peça-chave para igualar os salários na troca.

Detroit Pistons

Pacote: Marvin Bagley e Killian Hayes

Não que vá para os playoffs, mas Detroit deve ser mais competitivo em 2023/24. E o time tem uma necessidade clara: espaçar mais a quadra ao redor de Cade Cunningham e Jaden Ivey. O Pistons, inclusive, já fechou negócios nesse sentido, com as chegadas de Monte Morris e Joe Harris.

O problema é que Indiana não teria grande espaço para os ativos que viriam. Apesar de jovens, Hayes e Bagley seriam, na melhor das hipóteses, a terceira opção da equipe em suas respectivas posições. Assim, um pacote com ativos do Draft poderia ser mais atrativa, segundo os analistas.

Charlotte Hornets

Pacote: Cody Martin, James Bouknight e Kai Jones

É divertido pensar em Hield no Charlotte Hornets. Seria mais um espaçador confiável em uma segunda unidade que poderia ser liderada por ele e Gordon Hayward. Essa é uma das trocas mais interessantes envolvendo Buddy Hield na NBA, de acordo com Lowe e Marks.

Além disso, a chegada do bahamense resolveria os problemas internos da equipe de Charlotte. Afinal, o Hornets despacharia o polêmico Kai Jones.

Cody Martin é um ala que, nos melhores dias, pode contribuir nos dois lados da quadra. Enquanto isso, jovens (Bouknight e Jones) que ainda não vingaram na liga ganhariam algum espaço em Indiana.

Orlando Magic

Pacote: Gary Harris, Chuma Okeke e duas escolhas de segunda rodada

Orlando quer competir em 2023/24, e o maior espaçamento ao redor de Paolo Banchero e Franz Wagner é fundamental para o sucesso da equipe.

No entanto, perder o melhor arremessador de três da equipe e um bom defensor seria complicado. Além disso, Harris é uma presença veterana importante. Ele precisaria ser incluído na troca por uma questão salarial. Além disso, Chuma Okeke, que não vingou na NBA, estaria no pacote.

A troca também traz compensações de Draft. Mas, há dúvidas sobre a franquia de Orlando abrir mão de Harris. Afinal, o jogador é muito valorizado internamente.

