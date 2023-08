Andre Drummond iguala estatística de Kevin Durant e LeBron James na NBA

Estatísticas na NBA podem ser mal interpretadas com facilidade e o StatsMuse provou isso nessa semana. De acordo com o portal, Andre Drummond, LeBron James e Kevin Durant são os únicos jogadores em atividade com mais de mil nas cinco principais estatísticas. O fato pode ser surpreendente, já que o pivô está lutando para se manter na liga.

“Jogadores ativos com

1- 1000+ pontos

2- 1000+ rebotes

3- 1000+ assistências

4- 1000+ roubos de bola

5- 1000+ bloqueios”.

Publicidade

Active players with 1000+ PTS

1000+ REB

1000+ AST

1000+ STL

1000+ BLK pic.twitter.com/0I7pLcX853 — StatMuse (@statmuse) August 10, 2023 Publicidade

O feito de Drummond fica ainda mais surpreendente quando se é analisado o tempo de carreira de cada um. LeBron James já jogou 20 temporadas, Kevin Durant fez 15, enquanto o pivô apenas 11. É fácil de se esquecer, mas o pivô já foi um dos melhores da liga em sua posição anos atrás.

Publicidade

Em 2012, o Detroit Pistons selecionou Drummond como a nona escolha do Draft. Ele continuou com a equipe por oito temporadas, na qual foi All-Star por duas vezes. Na temporada 2019/20, o pivô foi trocado para o Cleveland Cavaliers. Desde então, ele teve passagens por Los Angeles Lakers, Philadelphia 76ers e Brooklyn Nets, até assinar com o Chicago Bulls.

Leia mais!

Em contrapartida, sua melhor fase na NBA ocorreu em 2016. Na época, Dummond teve médias de 16,2 pontos e 14,8 rebotes. Naquele ano, aliás, ele foi escolhido para o terceiro time ideal da liga.

Publicidade

Além disso, o pivô foi o líder da NBA em rebotes durante quatro temporadas: 2016, 2018, 2019 e 2020.

Sua história é um ensinamento

Na última temporada, Drummond teve os menores números da carreira como jogador da NBA. Além disso, pela primeira vez não foi titular em nenhum jogo da campanha. O pivô anotou seis pontos e 6.6 rebotes em 12.7 minutos como média. Desse modo, viralizou nas redes sociais ao repassar sua história como uma lição para jovens jogadores.

Publicidade

View this post on Instagram Publicidade A post shared by Jumper Brasil (@jumperbrasil)

“Ficar reclamando e fazendo caretas. Não apoiando seu colegas enquanto estávamos perdendo por oito pontos o jogo todo, conseguimos virar e ficar três pontos a frente. E você não vai celebrar isso?”, disse Drummond. “Deixa eu te contar uma coisa. Eu era essa pessoa. Eu valia US$100 milhões. Ficava reclamando e chateado quando não estava jogando. Então tomava atitudes ruins. Fui de US$100 milhões para um contrato de valor mínimo”.

Publicidade

“Eles não se importam com quantos rebotes você consegue ou quantas bolas de três pontos acertou. Se importam com você como pessoa. Você é um bom colega de equipe? É bom no vestiário? É uma pessoa que podem confiar toda noite? Estou falando de consistência. Dar 100% de si toda vez que entra em quadra”, completou o veterano.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Desse modo, análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like. Portanto, ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais. Além disso, discuta conosco o que de melhor acontece na NBA

Instagram

Twitter

Facebook

Grupo no Whatsapp

Threads

Guia Futebol