Andre Iguodala: “Jordan Poole tentava não tentar”

Andre Iguodala avaliou os anos de Jordan Poole no Golden State Warriors. De acordo com o ex-jogador, seu ex-companheiro se comparava com as estrelas do time californiano e o reconhecimento que eles recebiam. A declaração foi dada durante o podcast Old Man and Three, do ex-jogador JJ Redick.

“Jordan pensava: ‘por que eu não posso entrar em quadra e fazer como eles?’, mas ele tem um anel de campeão. Enquanto isso, Draymond Green, Klay Thompson e Stephen Curry ganharam quatro. E ele venceu um jogo para a gente nas finais”, disse Iguodala.

“Então, ele volta e diz que mostrou que é capaz, que precisa de mais liberdade. E ele foi o segundo cestinha do time”, seguiu.

Poole não entendia, contudo, que outros pontos pesavam para a torcida. Entre eles, sua falta de esforços defensivos. Algo que, então, Iguodala tentava aconselhar, justamente para que o amigo conseguisse o espaço e reconhecimento desejados.

“Mas ao mesmo tempo, ele pensava que já estava pronto e questionava. Mas com todas as emoções, ele é um ser humano, ele acreditava que estava sendo sacrificado”, contou.

“E ele é meu irmão, mas existem os dois lados com os torcedores. Se cair de propósito mais uma vez para não defender… Mas ele é meu irmão e eu dizia a ele que estava tentando não tentar. Então, você sabe quanta energia você gasta ao tentar não tentar? Você gasta menos energia se tentar”, concluiu.

Não é a primeira vez

O comentário recente não é o primeiro que Iggy faz para defender seu ex-colega. Desde a saída de Jordan Poole do Warriors – agora no Washington Wizards, Andre Iguodala tem sido um forte defensor do ex-companheiro de equipe. Assim, em agosto, comentou no podcast de Gilbert Arenas, que o armador não era um dos principais culpados pela eliminação precoce da equipe nos playoffs.

“Jordan marcou 20 pontos por jogo na última temporada, para começar. E foi uma temporada ruim, certo? Além disso, ele era o único atleta do elenco que ia à linha dos lances livres. Entendo que as pessoas achem que teve um ano ruim. Mas por que ele seria o culpado pela atuação da equipe inteira?”, questionou o agora ex-jogador.

A franquia, no entanto, não olhou dessa maneira e, aparentemente, seguiu o lado dos torcedores. Afinal, Poole foi trocado por Chris Paul e partiu para a capital norteamericana.

A troca, inclusive, pegou alguns de surpresa, já que ele havia renovado o contrato recentemente e ganhou ainda mais espaço nas jogadas de ataque da equipe. Pode ter pesado, por outro lado, sua relação com Draymond Green. O ala-pivô, na pré-temporada, socou o rosto do jovem.

Todas as polêmicas, mesmo assim, parecem ter ficado no passado. Ainda no podcast de Arenas, Iguodala comentou sobre a nova casa de Poole e seu comportamento. Ele não acredita que o amigo deve alcançar a pós-temporada, mas que ele pode se firmar como um All-Star.

“Jordan não tem expectativa de vitórias em Washington na próxima temporada. Eu acho, então, que vai marcar uns 25 pontos em média. Fácil. Nas partidas em cas noa, por exemplo, ele vai cobrar um caminhão de lances livres. E, mais do que isso, eu ouvi falar que já chegou lá com um comportamento incrível com os seus novos companheiros”, finalizou.

