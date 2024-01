Antetokounmpo supera Wembanyama e Bucks bate Spurs em jogão

O Milwaukee Bucks venceu o San Antonio Spurs no primeiro confronto entre Giannis Antetokounmpo e Victor Wembanyama em um grande jogo. O MVP das finais de 2021 e a primeira escolha do Draft trocaram lances espetaculares e deram um belo espetáculo para quem estava na expectativa. Por fim, vitória do grego em um jogo que, no entanto, foi disputado até as últimas posses.

Os dois times são opostos na tabela de classificação. O Bucks atingiu sua 25ª vitória em 35 jogos, abrindo um jogo de vantagem para o Philadelphia 76ers na segunda colocação do Leste. O triunfo é importante, sobretudo, para quebrar uma sequência de duas derrotas seguidas.

Por outro lado, o Spurs amarga a lanterna da Conferência Oeste. Agora, a equipe tem 29 derrotas em 34 jogos. Foi a quarta derrota consecutiva na campanha de 2023/24. O único time que tem uma campanha pior que a deles é o Detroit Pistons.

Ambos estão de folga nesta sexta-feira (5). Milwaukee volta para a quadra no sábado (6) para mais um jogo no Texas, entretanto, contra o Houston Rockets dessa vez. Já San Antonio só volta a jogar no domingo (7), em jogo contra o Cleveland Cavaliers em Ohio.

Lillard e Antetokounmpo dominam no fim

É justo dizer que o Bucks sofreu mais do que deveria. Afinal, a defesa novamente não esteve em melhor nível, e a equipe pouco ajudou o camisa 34 até o último quarto. Entretanto, o melhor foi guardado para os últimos 12 minutos. Lillard, que estava discreto, teve uma grande sequência, e Antetokounmpo se manteve em alto nível em mais uma noite de mais de 40 pontos. Juntos, eles somaram 25 dos últimos 26 pontos do time no jogo.

O grego foi o melhor jogador da equipe em todos os aspectos. Sua sequência final incluiu até mesmo duas bolas de três seguidas. Ele esteve acima dos 60% de aproveitamento nos chutes em uma noite de 44 pontos. Além disso, só cometeu dois erros de ataque enquanto distribuiu sete assistências.

Mas o time careceu de ajuda ao ala-pivô em vários momentos. Khris Middleton teve uma limitação de minutos, só atuando em 15 minutos no primeiro tempo. Ele vinha sendo a ajuda mais consistente do astro em uma noite fria de Lillard. O armador, que não esquentou nunca do perímetro, marcou 19 de seus 25 pontos no segundo tempo, o que inclui os 11 do último quarto.

Não foi um jogo perfeito; aliás, vários coadjuvantes importantes estiveram abaixo da média. O time converteu menos do perímetro do que está acostumado e viu um dos piores ataques da NBA competir com o seu super time na base da troca de cestas. Ainda assim, os dois melhores jogadores apareceram e resolveram no final. A liga também é feita de vitórias importantes em noites não muito brilhantes.

Spurs muda o time e melhora

A primeira notícia da noite foi boa para quem torce para San Antonio. Afinal, Tre Jones enfim foi alçado ao posto de titular da equipe. O armador de ofício contribuiu para uma boa noite ofensiva texana e colaborou para um jogo muito efetivo de Wembanyama contra Antetokounmpo em poucos minutos, apesar da derrota do Spurs para o Bucks.

O francês, que está atuando com um limite de 24 minutos desde que torceu o tornozelo, superou um pouco a marca hoje. Ele atuou por 26 minutos e anotou 27 pontos. Apesar de alguns erros de ataque, esse foi um dos jogos mais impressionantes do camisa 1. Alguns melhores momentos foram espantosos, como em uma ponte-aérea para si mesmo. Ou também em uma enterrada sobre Brook Lopez após um drible por trás das costas.

Mas se o francês é impressionante, é justo dizer que Devin Vassell também foi um grande destaque. Milwaukee não teve resposta para o ala, que esteve super eficiente. Faltou para a equipe, porém, um pouco de contundência ao redor dos dois. Vassell e Wembanyama somaram oito bolas de três em 17 tentativas. O resto do time fez seis em 23.

O ataque da equipe é apenas o 29º em eficiência ofensiva na campanha de 2023/24. Entretanto, foi capaz de competir com o Bucks, que é o terceiro no quesito, enquanto facilitou a vida de seu melhor jogador. Se o francês não estivesse com uma limitação de minutos grandiosa, a equipe poderia ter tido ainda mais chances de vencer a partida. Em meio a uma campanha muito ruim, esse é um jogo encorajador para o futuro.

(25-10) Milwaukee Bucks 125 x 121 San Antonio Spurs (5-29)

Milwaukee

Jogador PTS REB AST STL BLK Giannis Antetokounmpo 44 14 7 2 1 Damian Lillard 25 4 10 1 0 Khris Middleton 12 3 5 1 0 Malik Beasley 10 2 0 0 0 Brook Lopez 9 4 1 0 3

Três pontos: 12-34; Antetokounmpo: 2-3

San Antonio

Jogador PTS REB AST STL BLK Devin Vassell 34 6 4 1 0 Victor Wembanyama 27 9 1 1 5 Tre Jones 18 5 6 1 9 Keldon Johnson 14 10 1 0 0 Cedi Osman 13 2 5 3 0

Três pontos: 14-40; Vassell: 6-9

Denver Nuggets x Golden State Warriors

Além da vitória do Bucks de Antetokounmpo sobre o Spurs de Wembanyama, esse texto será atualizado assim que o duelo entre Nuggets x Warriors acabar.

