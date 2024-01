Anthony Davis assume culpa por derrota do Lakers para o Jazz: “Não fiz meu trabalho”

O Utah Jazz superou o Los Angeles Lakers na noite de sábado (13) por 132 a 125, mas Anthony Davis acredita que a culpa da derrota é totalmente dele. Davis obteve o seu primeiro triplo-duplo desde 2017/18 ao somar 15 pontos, 15 rebotes e 11 assistências, além de quatro bloqueios. No entanto, tais números não foram suficientes para o time californiano conseguir superar o Jazz.

“A culpa foi toda minha, pois não fiz meu trabalho em quadra”, disse Davis, que acertou somente cinco das 21 tentativas.

Enquanto isso, D’Angelo Russell assumiu o protagonismo ofensivo do Lakers diante do Jazz. Ele registrou 39 pontos, melhor marca pessoal desde os 52 que fez na época em que atuou pelo Golden State Warriors, em 2019/20. Por outro lado, LeBron James não atuou.

Mas Davis se viu “preso” diante dos jogadores grandes de Utah. Apesar de ele conseguir o triplo-duplo, o pivô falhou muito ofensivamente. Méritos para o quarteto Walker Kessler, Lauri Markkanen, Kelly Olynyk e John Collins. Em diversas posses de bola, o astro via marcações duplas, o que o forçou passar diversas vezes. Aliás, as 11 assistências indicam a nova melhor marca individual do atleta na carreira.

No entanto, é importante ressaltar que a vitória do Jazz sobre o Lakers, mesmo com Anthony Davis e D’Angelo Russell dividindo as ações ofensivas, apenas deu sequência ao que o time vem fazendo. Isso porque a equipe de Salt Lake City chegou a ter apenas seis triunfos nos primeiros 19 jogos. Desde então, Utah venceu 14 dos próximos 18.

Como resultado, o Jazz ocupa o nono lugar no Oeste, após superar Golden State Warriors, Houston Rockets e o próprio Lakers na tabela.

Anthony Davis vem sendo o principal cestinha do Lakers na temporada. Sem James, por conta de uma lesão no tornozelo, o jogador esperava ter uma performance melhor para ajudar sua equipe na classificação. Isso porque desde o título da Copa da NBA, o time soma 12 derrotas em 17 jogos, o que preocupa na continuidade da campanha.

“Nós cometemos muitas faltas, mas meus colegas fizeram um ótimo trabalho. Só eu mesmo não fiz”, assume Davis. “Eu realmente não fiz meu trabalho”.

No entanto, o ala-armador Austin Reaves defendeu o camisa 3.

“Ah, você já pode esperar pelas manchetes: Anthony Davis não joga nada, Anthony Davis não consegue fazer isso ou aquilo”, disse Reaves. “Ele teve uma noite difícil arremessando, mas tirando isso, ele foi fantástico. Estavam sempre dobrando nele, enquanto ele fazia as jogadas certas”.

Para o técnico Darvin Ham, Anthony Davis se cobra demais. O treinador acredita que ele é um jogador especial.

“Mas se Davis não quer contar 15-15-11 como uma atuação normal, isso diz muito sobre o quão especial ele é”, disse Ham. “Não tivemos LeBron, então a marcação foi nele. Mas palmas para ele, principalmente por seguir ativo na defesa e ajudando a criar jogadas para seus colegas”.

O Lakers volta à quadra nesta segunda-feira, diante do Oklahoma City Thunder, um dos líderes do Oeste.

