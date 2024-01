Anthony Davis beira triplo-duplo e Lakers vence Mavericks com facilidade

A temporada do Los Angeles Lakers não é boa, mas a equipe vem em recuperação nas últimas partidas. Na noite de quarta-feira, comandado por Anthony Davis, o Lakers não teve problemas para superar o Dallas Mavericks por 127 a 110 em Los Angeles. Davis flertou com o triplo-duplo ao somar 28 pontos, 12 rebotes e nove assistências, enquanto D’Angelo Russell anotou 29. Por outro lado, LeBron James registrou 25 pontos, oito rebotes e oito assistências. Além disso, o astro atingiu uma marca impressionante: até o momento, ele atuou diante de 35% de todos os jogadores da história da NBA.

Enquanto isso, o Mavs contou com a volta de Luka Doncic, que ficou de fora dos últimos três jogos por lesão no tornozelo. O esloveno atingiu o triplo-duplo com 33 pontos, 13 rebotes e dez assistências, mas não o suficiente para competir pela vitória.

O jogo

Mas no primeiro período, o Mavericks começou melhor que o Lakers, apesar de Anthony Davis aparecer bem dos dois lados da quadra. Assim, Dallas liderava por 17 a 10. No entanto, Davis anotou oito dos próximos dez pontos e os anfitriões viraram em 20 a 19. O Mavs voltou a liderar, mas por pouco tempo. LeBron James fez cinco pontos consecutivos e Los Angeles estava na frente por 25 a 21. Então, D’Angelo Russell ampliou a vantagem para nove.

No segundo quarto, Luka Doncic começou a fazer a diferença para Dallas, mas Russell, que faz boa sequência de jogos, não deixava o adversário virar. O armador de Los Angeles acertou de três e a equipe da casa vencia por 50 a 43. Então, Anthony Davis fez quatro pontos e deu um toco crucial em Tim Hardaway Jr antes do intervalo e o Lakers seguia na frente do Mavericks. As equipes foram para os vestiários com os anfitriões na frente por 55 a 53.

Leia mais

Então, na volta do intervalo, Anthony Davis seguiu fazendo o Lakers crescer diante do Mavericks. Por mais que Dallas tentasse retomar a vantagem, Los Angeles respondia na sequência. Mas sem o mesmo ritmo, Doncic e o resto dos jogadores visitantes passaram a errar com frequência. Como resultado, a diferença começou a aumentar. LeBron acertou de três, o Lakers vencia por 72 a 62, mas não havia mais resposta. Davis e Russell fizeram, enquanto os visitantes seguiam errando. Então, o placar já apontava 86 a 67. O pivô deixou a diferença em 20, mas Grant Williams acertou de três antes do estouro do cronômetro.

Por fim, nos 12 minutos decisivos, Russell continuou o ótimo trabalho ofensivo, enquanto os donos da casa estavam na frente por 105 a 82. Austin Reaves deixou em 113 a 91, mas a partida já estava resolvida. Anthony Davis até retornou à quadra na metade do último quarto, mas quando Reaves acertou de três e deixou o Lakers na liderança por 120 a 97 sobre o Mavericks, era hora de sair. Aliás, todos os titulares deixaram o jogo, enquanto apenas os reservas concluíram o embate.

Apesar de Anthony Davis tentar de tudo para conseguir o triplo-duplo, ele ficou mesmo com nove assistências. Portanto, ele continua sem atingir a marca em vitórias na carreira. Até o momento, ele obteve duas vezes (uma delas na última semana), mas ambas em derrotas.

(24-18) Dallas Mavericks 110 x 127 Los Angeles Lakers (21-21)

Dallas

Jogador PTS REB AST STL BLK Luka Doncic 33 13 10 2 2 Dereck Lively 16 11 2 1 0 Kyrie Irving 12 5 6 0 0 Tim Hardaway Jr 12 4 1 1 0 Grant Williams 8 3 2 0 0

Três pontos: 11-40; Derrick Jones: 2-2

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK Anthony Davis 28 12 9 1 1 D’Angelo Russell 29 4 3 0 0 LeBron James 25 8 8 1 0 Austin Reaves 14 3 7 1 0 Jarred Vanderbilt 7 9 1 1 0

Três pontos: 12-28; Russell: 5-7

Outros jogos

A rodada teria uma partida a mais (Golden State Warriors x Utah Jazz), mas foi adiada por conta da morte do assistente Dejan Milojevic, da equipe californiana. O jogo já não aconteceria após a informação de que Milojevic havia sido internado em estado grave. No entanto, ele faleceu posteriormente, aos 46 anos.

(29-11) Minnesota Timberwolves 124 x 117 Detroit Pistons (4-37)

Minnesota

Jogador PTS REB AST STL BLK Anthony Edwards 27 5 8 0 0 Karl-Anthony Towns 27 6 4 0 0 Jaden McDaniels 23 2 0 1 0 Rudy Gobert 19 16 2 0 1 Mike Conley 8 3 7 1 1

Três pontos: 15-30; Towns: 5-5

Detroit

Jogador PTS REB AST STL BLK Jaden Ivey 32 4 6 1 0 Bojan Bogdanovic 20 5 3 0 1 Jalen Duren 16 11 3 0 0 Isaiah Stewart 12 4 2 1 3 Alec Burks 12 1 1 2 0

Três pontos: 12-31; Ivey: 4-6

(22-19) Orlando Magic 104 x 106 Atlanta Hawks (17-23)

Orlando

Jogador PTS REB AST STL BLK Paolo Banchero 26 4 4 2 1 Wendell Carter 18 5 2 2 1 Jalen Suggs 16 4 1 0 0 Goga Bitadze 10 10 3 1 2 Cole Anthony 10 1 1 1 3

Três pontos: 10-35; Carter: 3-4

Atlanta

Jogador PTS REB AST STL BLK Dejounte Murray 26 5 5 2 0 Trae Young 18 3 12 1 0 Onyeka Okongwu 15 9 0 0 1 Clint Capela 12 3 0 1 0 Jalen Johnson 10 9 3 2 0

Três pontos: 8-25; Garrison Matthews: 2-3

(7-33) San Antonio Spurs 98 x 117 Boston Celtics (32-9)

San Antonio

Jogador PTS REB AST STL BLK Victor Wembanyama 27 5 1 0 1 Devin Vassell 21 2 3 1 0 Tre Jones 9 4 10 0 0 Julian Champagnie 9 5 0 0 0 Jeremy Sochan 4 6 4 3 1

Três pontos: 7-34; Wembanyama: 2-5

Boston

Jogador PTS REB AST STL BLK Jayson Tatum 24 5 2 0 0 Jrue Holiday 22 4 4 0 0 Jaylen Brown 21 7 5 1 1 Payton Pritchard 12 3 4 1 0 Luke Kornet 6 9 4 1 3

Três pontos: 18-38; Holiday: 6-7

(28-13) Milwaukee Bucks 95 x 135 Cleveland Cavaliers (24-15)

Milwaukee

Jogador PTS REB AST STL BLK Damian Lillard 17 2 5 2 0 Bobby Portis 16 6 3 1 0 Brook Lopez 11 4 1 1 3 Jae Crowder 15 1 0 1 0 Cam Payne 13 0 1 1 0

Três pontos: 12-42; Crowder: 4-12

Cleveland

Jogador PTS REB AST STL BLK Donovan Mitchell 31 5 7 3 0 Georges Niang 33 5 2 0 0 Jarrett Allen 21 13 3 0 1 Sam Merrill 15 3 7 0 1 Isaac Okoro 10 3 7 1 1

Três pontos: 12-28; Niang: 5-6

(19-21) Houston Rockets 94 x 109 New York Knicks (24-17)

Houston

Jogador PTS REB AST STL BLK Fred VanVleet 24 3 12 1 0 Alperen Sengun 18 10 5 1 4 Jalen Green 15 7 1 1 0 Jabari Smith Jr 11 6 1 1 0 Dillon Brooks 11 1 0 1 1

Três pontos: 8-30; VanVleet: 5-12

New York

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Brunson 30 3 7 0 0 Julius Randle 31 8 4 0 1 OG Anunoby 15 5 0 4 1 Josh Hart 10 13 1 0 0 Isaiah Hartenstein 7 11 5 2 2

Três pontos: 13-37; Randle: 4-8

(24-17) Miami Heat 97 x 121 Toronto Raptors (16-25)

Miami

Jogador PTS REB AST STL BLK Jimmy Butler 16 5 5 2 0 Bam Adebayo 16 5 4 1 0 Tyler Herro 16 7 3 0 0 Duncan Robinson 14 3 1 0 0 Nikola Jovic 10 7 2 0 1

Três pontos: 6-28; Robinson: 2-5

Toronto

Jogador PTS REB AST STL BLK RJ Barrett 26 8 3 0 0 Gary Trent Jr 28 2 0 1 0 Scottie Barnes 20 5 8 2 1 Immanuel Quickley 17 8 9 0 0 Dennis Schroder 9 1 6 1 0

Três pontos: 20-38; Trent: 8-9

(8-30) Charlotte Hornets 112 x 132 New Orleans Pelicans (25-17)

Charlotte

Jogador PTS REB AST STL BLK LaMelo Ball 29 5 7 2 0 Terry Rozier 25 2 4 1 1 Camisa 0 19 4 3 0 0 Nick Richards 10 12 3 0 2 Cody Martin 7 4 4 2 0

Três pontos: 19-45; Rozier: 7-11

New Orleans

Jogador PTS REB AST STL BLK Brandon Ingram 28 10 10 3 0 CJ McCollum 22 6 6 0 2 Jordan Hawkins 21 6 1 1 0 Zion Williamson 13 6 9 3 0 Trey Murphy 18 5 1 1 0

Três pontos: 25-47; Ingram: 7-11

Em andamento

Brooklyn Nets x Portland Trail Blazers

