Anthony Davis dá show, mas Lakers tropeça no jogo coletivo do Heat

O pivô Anthony Davis deu um verdadeiro show, mas não evitou a derrota do Los Angeles Lakers para o Miami Heat nessa quarta-feira (3), na Crypto.com Arena. O astro anotou 29 pontos, pegou 17 rebotes, distribuiu seis assistências e cinco tocos, mas viu a equipe de Miami vencer por 110 a 96.

Apagado, LeBron James anotou apenas 12 pontos para o Lakers, com aproveitamento de 33,3% de seus arremessos. Por outro lado, Austin Reaves ainda tentou complementar o trabalho de Davis marcando 24 pontos, mas foi pouco para conseguir a vitória.

O Heat, por sua vez, não contou novamente com Jimmy Butler. Assim, o time de Erik Spoelstra mostrou todo seu repertório com um jogo extremamente coletivo. Ao todo, oito jogadores de Miami atingiram a marca de dez ou mais pontos na partida. Destaque para Tyler Herro, cestinha da equipe com 21.

Além da coletividade no ataque, o Heat apresentou uma excelente defesa. A equipe da Florida forçou 21 erros ofensivos do Lakers na partida e teve 14 roubos de bola. Por fim, os donos da casa converteram apenas quatro das 30 tentativas do perímetro que tiveram no jogo.

Com o resultado, o Heat chegou a 20ª vitória na temporada e segue bem posicionado na briga pelos playoffs na conferência Leste. A equipe volta às quadras na próxima sexta-feira (5), quando visita o Phoenix Suns. Já o Lakers, sofreu a 18ª derrota na atual campanha e vê ameaçada a posição por disputa no play-in. O próximo duelo é contra o Memphis Grizzlies, também na sexta.

(20-14) Miami Heat 110 x 96 Los Angeles Lakers (17-18)

Miami

Jogador PTS REB AST STL BLK Tyler Herro 21 6 4 3 0 Jaime Jaquez Jr. 16 0 8 1 1 Bam Adebayo 15 7 5 3 0 Nikola Jovic 15 8 1 1 0 Kevin Love 10 14 3 1 1

Três pontos: 16-42; Duncan Robinson: 3-12

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK Anthony Davis 29 17 6 2 5 Austin Reaves 24 5 8 0 0 Max Christie 14 5 0 0 0 Christian Wood 13 8 3 0 1 LeBron James 12 6 9 0 0

Três pontos: 4-30; Reaves: 2-6

(24-10) Milwaukee Bucks 130 x 142 Indiana Pacers (19-14)

Milwaukee

Jogador PTS REB AST STL BLK Giannis Antetokounmpo 26 11 8 2 1 Damian Lillard 23 2 5 3 0 Khris Middleton 19 6 7 0 2 Brook Lopez 16 5 1 0 0 Bobby Portis 9 6 1 0 1

Três pontos: 14-37; Middleton: 4-7

Indiana

Jogador PTS REB AST STL BLK Tyrese Haliburton 31 2 12 1 3 Myles Turner 15 7 2 0 2 Obi Toppin 15 8 4 1 0 Bruce Brown 15 5 2 0 0 Jalen Smith 13 7 3 0 0

Três pontos: 14-35; Haliburton: 5-11

(6-27) Washington Wizards 101 x 140 Cleveland Cavaliers (19-15)

Washington

Jogador PTS REB AST STL BLK Kyle Kuzma 16 2 3 1 0 Daniel Gafford 12 5 1 0 1 Mike Muscala 12 4 2 0 0 Corey Kispert 12 1 0 0 0 Deni Avdija 7 6 4 1 0

Três pontos: 12-35; Kuzma: 2-6

Cleveland

Jogador PTS REB AST STL BLK Max Strus 24 4 3 1 1 Donovan Mitchell 22 3 4 2 2 Caris LeVert 21 5 5 1 1 Jarrett Allen 17 19 7 0 2 Georges Niang 15 8 1 0 0

Três pontos: 20-42; Strus: 6-8

(23-9) Oklahoma City Thunder 138 x 141 Atlanta Hawks (14-19)

Oklahoma

Jogador PTS REB AST STL BLK Shai Gilgeous-Alexander 33 13 8 0 0 Jalen Williams 21 3 6 4 0 Cason Wallace 15 1 2 1 0 Luguentz Dort 14 4 3 0 0 Chet Holmgren 12 3 1 0 0

Três pontos: 18-36; Wallace: 3-7

Atlanta

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Johnson 28 7 3 4 0 Trae Young 24 4 11 2 0 Bogdan Bogdanovic 23 1 4 1 0 Dejounte Murray 22 6 6 0 0 Clint Capela 12 14 0 0 3

Três pontos: 14-39; Bogdanovic: 5-11

(21-14) New Orleans Pelicans 117 x 106 Minnesota Timberwolves (24-9)

New Orleans

Jogador PTS REB AST STL BLK Zion Williamson 27 4 6 1 1 CJ McCollum 24 3 5 0 1 Brandon Ingram 19 4 7 2 0 Herbert Jones 16 3 2 1 1 Larry Nance Jr. 8 9 2 1 1

Três pontos: 12-26; Jones: 4-5

Minnesota

Jogador PTS REB AST STL BLK Anthony Edwards 35 4 5 1 1 Karl-Anthony Towns 22 6 2 0 0 Jaden McDaniels 11 0 2 2 1 Naz Reid 8 6 2 0 2 Mike Conley 7 0 9 1 0

Três pontos: 10-31; Edwards: 4-7

(14-20) Toronto Raptors 116 x 111 Memphis Grizzlies (11-23)

Toronto

Jogador PTS REB AST STL BLK Immanuel Quickley 26 3 5 0 1 Pascal Siakam 24 7 0 1 0 Scottie Barnes 20 2 8 1 0 Dennis Schroder 16 7 5 0 0 Jakob Poeltl 7 8 2 1 5

Três pontos: 12-26; Quickley: 5-8

Memphis

Jogador PTS REB AST STL BLK Ja Morant 28 8 9 1 0 Jaren Jackson Jr. 24 4 0 1 4 Desmond Bane 22 4 8 0 0 Ziaire Williams 18 6 0 1 0 Santi Aldama 7 8 3 1 0

Três pontos: 15-42; Williams: 4-7

(15-20) Brooklyn Nets 101 x 112 Houston Rockets (17-15)

Brooklyn

Jogador PTS REB AST STL BLK Cameron Johnson 15 6 5 0 1 Mikal Bridges 15 4 3 1 1 Nic Claxton 12 13 0 1 2 Day’Ron Sharpe 11 12 1 1 1 Spencer Dinwiddie 11 1 5 2 0

Três pontos: 13-44; Bridges: 3-12

Houston

Jogador PTS REB AST STL BLK Alperen Sengun 30 8 4 2 1 Fred VanVleet 21 6 10 0 2 Jalen Green 14 8 4 0 0 Amen Thompson 10 6 1 0 0 Jabari Smith Jr. 7 11 0 0 1

Três pontos: 19-39; VanVleet: 6-8

(9-24) Portland Trail Blazers 97 x 126 Dallas Mavericks (20-15)

Portland

Jogador PTS REB AST STL BLK Shaedon Sharpe 16 4 0 0 0 Anfernee Simons 15 5 3 0 0 Matisse Thybulle 12 2 1 1 0 Toumani Camara 10 5 0 2 1 Scoot Henderson 7 5 7 0 0

Três pontos: 13-40; Thybulle: 4-6

Dallas

Jogador PTS REB AST STL BLK Luka Doncic 41 6 5 1 0 Kyrie Irving 29 9 5 2 0 Tim Hardaway Jr. 14 3 0 0 0 Jaden Hardy 11 2 1 0 1 Josh Green 8 4 1 2 0

Três pontos: 13-30; Doncic: 4-7

(15-21) Chicago Bulls 100 x 116 New York Knicks (19-15)

Chicago

Jogador PTS REB AST STL BLK DeMar DeRozan 28 3 4 1 1 Coby White 26 4 8 0 1 Andre Drummond 13 16 0 2 1 Alex Caruso 13 4 3 4 1 Ayo Dosunmu 7 4 4 0 2

Três pontos: 13-32; White: 6-9

New York

Jogador PTS REB AST STL BLK Julius Randle 35 6 4 2 1 Jalen Brunson 31 3 13 0 0 OG Anunoby 11 8 2 2 0 Donte DiVincenzo 11 5 5 1 0 Isaiah Hartenstein 10 20 1 0 5

Três pontos: 15-38; Brunson: 4-9

(3-31) Detroit Pistons 148 x 154 Utah Jazz (16-19)

Detroit

Jogador PTS REB AST STL BLK Bojan Bogdanovic 36 7 5 1 0 Cade Cunningham 31 5 12 1 0 Alec Burks 27 4 1 0 0 Jalen Duren 17 10 4 0 1 Isaiah Livers 10 4 1 2 0

Três pontos: 19-41; Bogdanovic: 8-15

Utah

Jogador PTS REB AST STL BLK Jordan Clarkson 36 6 3 1 0 Lauri Markkanen 31 7 0 0 1 Collin Sexton 25 2 5 1 0 Simone Fontecchio 16 7 4 2 0 Walker Kessler 8 8 1 0 6

Três pontos: 16-32; Clarkson: 4-5

(21-12) Los Angeles Clippers 131 x 122 Phoenix Suns (18-16)

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK Paul George 33 7 3 2 0 Kawhi Leonard 30 8 3 2 2 James Harden 22 5 11 0 1 Norman Powell 13 2 1 0 0 Terance Mann 12 3 1 2 0

Três pontos: 18-34; George: 5-10

Phoenix

Jogador PTS REB AST STL BLK Devin Booker 35 2 6 0 0 Bradley Beal 21 5 4 2 1 Eric Gordon 16 5 1 0 0 Bol Bol 14 5 2 1 0 Grayson Allen 10 4 3 2 0

Três pontos: 15-35; Booker: 5-8

(19-15) Orlando Magic 135 x 138 Sacramento Kings (20-13)

Orlando

Jogador PTS REB AST STL BLK Paolo Banchero 43 4 5 0 0 Jalen Suggs 24 3 4 2 2 Caleb Houstan 15 2 1 4 0 Chuma Okeke 11 7 3 0 1 Wendell Carter Jr. 9 7 3 0 0

Três pontos: 25-44; Banchero: 6-9

Sacramento

Jogador PTS REB AST STL BLK Malik Monk 37 3 9 2 1 Keegan Murray 28 12 1 1 0 Domantas Sabonis 22 23 12 2 1 Harrison Barners 17 3 1 1 0 De’Aaron Fox 15 4 7 1 0

Três pontos: 15-40; Monk: 7-13

