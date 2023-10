Anthony Davis projeta disputar todos os jogos do Lakers na temporada

Disputar as 82 partidas da temporada é uma façanha cada vez mais raro entre os jogadores da liga. O ritmo mais intenso do basquete, como resultado, aumenta a estafa e lesões. Assim, as franquias devem ser estratégicas ao pouparem os seus atletas. Mas não diga isso para um astro em 2024. Anthony Davis avisa que estar em todos os jogos do Los Angeles Lakers está entre os seus objetivos.

“O meu objetivo, em primeiro lugar, é disputar todas as 82 partidas da temporada. Mas, para isso, não fiz nada diferente de outros anos. Tirei o meu tempo de férias, pois o corpo sempre precisa de descanso. Em seguida, voltei a treinar aos poucos. É o meu processo, nada mudou. Então, como sempre, sei que estou pronto para recomeçar”, disse o craque, na reapresentação da equipe angelina.

Essa é uma meta ambiciosa, certamente, para Davis. O ala-pivô é conhecido pelo excelente basquete e, ao mesmo tempo, os constantes problemas físicos. Nunca realizou uma campanha com mais de 75 jogos. No entanto, agora, ele sente um compromisso em fazê-lo por sua função dentro do time. Tornou-se uma questão não só de durabilidade, mas também de confiabilidade.

“Todos os anos, você quer entrar em quadra para todos os jogos. Você deseja dar ao time, afinal, a oportunidade de vencer sempre. Sei que isso é importante, em particular, quando se tem a minha função. Eu sei que sou uma peça fundamental do time e, por isso, preciso estar em quadra. Isso nos ajuda a ganhar e alcançar objetivos”, explicou o atleta de 30 anos.

Referência

Não resta dúvidas de que, ao lado de LeBron James, Davis é a referência desse elenco do Lakers agora. Ambos são os únicos jogadores do elenco acima dos 30 anos de idade, por exemplo. Por isso, disputar os 82 jogos da temporada ganha mais uma dimensão importante. Ele espera que a sua disposição em jogar sirva como um “espelho” para os jovens no dia-a-dia.

“Eu acho que sou o segundo jogador mais velho do elenco agora. Os mais jovens, então, olham para mim como um exemplo. Sinto que ser um dos líderes do time agora e, antes de tudo, é uma grande responsabilidade. O meu trabalho é ajudar todos a serem as melhores versões de si mesmos, a cada dia”, assumiu o veterano de 11 temporadas.

Davis e LeBron foram campeões pelo Lakers, juntos, em 2020. Foram os playoffs da bolha de Orlando. A missão deles, então, também é mostrar o caminho até o topo. “Preciso deixar todos conscientes do que precisamos na busca por mais um título. Tenho que dar as direções certas para que todos cheguem, juntos e unidos, no final desse caminho lutando pelo campeonato”, resumiu.

Extensão

Poucas pessoas vão apostar que Anthony Davis vai fazer todos os jogos do Lakers na próxima temporada. Isso é improvável. Mas os angelinos deram uma prova de confiança em sua disponibilidade ao dar-lhe uma extensão prévia. Ele alongou o contrato por três temporadas e vai receber US$186 milhões no período. Com isso, está sob contrato com a franquia até 2028.

“Eu fiquei muito feliz e, mais do que isso, extremamente orgulhoso de Anthony por esse novo vínculo. É incrível vê-lo conseguir essa extensão e, com isso, confirmar-se como parte dessa franquia por vários anos mais. Jogar ao seu lado tem sido um prazer nos últimos anos, certamente. Então, espero que possamos alcançar mais grandes feitos ainda”, reverenciou o colega LeBron James.

