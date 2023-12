Anthony Davis domina, Lakers vence Pacers e é campeão da Copa NBA

Anthony Davis comandou e o Los Angeles Lakers venceu o Indiana Pacers por 123 a 109 para ser o campeão da primeira Copa da NBA. Em Las Vegas, o pivô liderou com 41 pontos, 20 rebotes, enquanto LeBron James produziu 24 pontos e 11 rebotes. Por outro lado, Tyrese Haliburton teve um primeiro tempo apagado, mas terminou com 20 pontos e 11 assistências.

Embora o arremesso de três tenha sido um problema, o Lakers explorou o garrafão do Pacers o tempo todo. Seja contra Myles Turner ou Isaiah Jackson, a equipe de Los Angeles não deixava Indiana respirar na defesa. Mas os erros de ataque, faltas e uma contusão de Anthony Davis, dificultavam a situação.

Publicidade

Pelo torneio, LeBron James ficou com o MVP.

O jogo

No primeiro período, Obi Toppin liderava o Pacers, enquanto Anthony Davis era o destaque do Lakers. Enquanto o primeiro tinha cinco dos 11 pontos iniciais de Indiana, Davis já somava oito. Assim, a equipe de Los Angeles tentava tirar a bola das mãos de Tyrese Haliburton, mas o mesmo acontecia do outro lado com LeBron James. O camisa 23 anotou sua segunda cesta no jogo para deixar em 17 a 13. Então, Taurean Prince ampliou a vantagem para sete. Na metade do quarto, Indiana já tinha dois jogadores com duas faltas: Bruce Brown e Myles Turner.

Publicidade

Davis continuava sendo o foco do ataque de Los Angeles. Afinal, o Pacers é o time que mais permite pontos dentro do garrafão na NBA. Então, o astro aproveitou disso para deixar o Lakers na frente do Pacers por 30 a 25, sendo 13 do pivô. Mas a equipe de Indiana pressionou e cortou para um. No entanto, Austin Reaves anotou quatro pontos consecutivos e Los Angeles liderava por 34 a 29.

Já no segundo quarto, Reaves começou da mesma forma que terminou o primeiro e, com bandeja, deixou em 36 a 33. O Pacers diminuiu para um mais uma vez, mas LeBron James fez quatro consecutivos, deixando o Lakers na frente por 40 a 36. Indiana seguia no jogo, mas a equipe de Los Angeles pressionava dentro do garrafão o tempo todo. Assim, o técnico Rick Carlisle pediu tempo, pois seu time perdia por 44 a 38. James e Davis seguiam explorando a área pintada, enquanto o Pacers tentava acelerar o ataque com bolas de três.

Publicidade

No entanto, James cometeu a sua terceira falta antes do intervalo e o Pacers encostou. Só que Reaves assumiu protagonismo ofensivo e, assim, o placar estava em 65 a 60 para o Lakers.

Segundo tempo

Na volta para o segundo tempo, o Lakers rapidamente ampliou a diferença para dez. Então, Turner cometeu a quarta falta e na próxima posse de bola, Anthony Davis colocou o Lakers na frente do Pacers por 74 a 63. Enquanto isso, Tyrese Haliburton, diferente do que vinha fazendo, acumulava erros de ataque. Davis machucou a virilha na sequência, mas seguiu em quadra. Nos lances livres, ele deixou em 77 a 67.

Publicidade

O Lakers seguia na frente, mas o time californiano começou a errar muitas posses consecutivas. Então, Haliburton cortou a diferença para cinco. Enquanto isso, a equipe de Los Angeles seguia sem acertar nenhuma cesta de três. Não que o Pacers estivesse muito melhor no quesito, mas já contabilizava cinco de longa distância. Até que Taurean Prince finalmente fez uma e deixou em 88 a 79. Na sequência, Anthony Davis enterrou para fazer o Lakers liderar por 90 a 79 sobre o Pacers. Mas no estouro do cronômetro para o fim do terceiro quarto, Bennedict Mathurin acertou de longe, cortando para oito.

Leia mais

Por fim, no quarto período, o Pacers veio com muita força e cortou para três. Depois, D’Angelo Russell fez cesta e a vantagem voltou para cinco. Tyrese Haliburton acertou de três e a diferença era de quatro pontos. Enquanto isso, TJ McConnell se destacava pelos roubos de bola e ajuda na organização de ataque.

Publicidade

Myles Turner fez de três, mas Cam Reddish respondeu na mesma moeda. Restando cinco minutos para o fim, o Lakers liderava por 105 a 99. Nos lances livres, Davis deixou o time de Los Angeles na frente por 107 a 99. Depois, o pivô ampliou para dez, enquanto Turner cometeu a sua sexta falta e foi excluído.

Apesar de o Pacers ainda tentar, a equipe de Los Angeles não permitia reação. Então, os dois técnicos tiraram seus titulares, confirmando o resultado.

Mesmo sentindo dores, Anthony Davis comandou o Lakers ao primeiro título da Copa da NBA diante do Pacers de forma invicta.

Publicidade

Indiana Pacers 109 x 123 Los Angeles Lakers

Indiana

Jogador PTS REB AST STL BLK Tyrese Haliburton 20 1 11 1 1 Bennedict Mathurin 20 2 0 1 1 Isaiah Jackson 10 5 0 0 4 TJ McConnell 8 4 9 3 0 Myles Turner 10 7 1 1 0

Três pontos: 10-41; Obi Toppin (3-7)

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK Anthony Davis 41 20 5 0 4 LeBron James 24 11 4 2 0 Austin Reaves 28 2 3 0 0 D’Angelo Russell 13 4 6 1 1 Cam Reddish 9 3 1 0 3

Três pontos: 2-14; Reddish (1-3)

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA