Anthony Davis domina segundo tempo e Lakers derrota Cavaliers

O Los Angeles Lakers não empolgou no início da temporada, mas, aos poucos, sobe na classificação do Oeste. A equipe angelina viajou até Ohio e conquistou a sétima vitória em nove jogos nesse sábado. Foi mais um reencontro do ídolo LeBron James com os torcedores do Cleveland Cavaliers, mas Anthony Davis roubou a cena para o Lakers. Ele anotou 32 pontos e, com isso, liderou a vitória dos visitantes por 121 a 115.

Os californianos começaram a partida em melhor ritmo, marcando os sete primeiros pontos do jogo para abrir vantagem. Como resultado, estiveram no comando da maior parte do primeiro período. Tudo mudaria, no entanto, já quase na reta final do quarto. Com uma sequência de cestas de Donovan Mitchell, os locais empataram o duelo e dispararam em seguida. O placar anotava 40 a 35 após os 12 minutos iniciais.

A diferença era pequena, mas foi defendida com garra pelos donos da casa no segundo período. Afinal, o quarto seguiu até o minuto final com uma vantagem de uma a duas posses de bola em favor do Cavs. A situação só mudaria já com poucos segundos para o intervalo, quando os angelinos até chegaram a tomar a liderança. Dois lances livres de Jarrett Allen, então, levaram Cleveland com vantagem para os vestiários.

Publicidade

As duas conversões do pivô deixaram os angelinos atrás por só um ponto: 70 a 69.

Leia mais sobre Anthony Davis

Segundo tempo

O retorno do intervalo foi marcado por um equilíbrio no marcador. No entanto, isso não quer dizer estabilidade. Tivemos seis trocas de liderança no terceiro período porque os dois times emplacaram sequências de cestas sem resposta adversária. Foi o momento em que Davis começou a tomar o controle do jogo. Ele marcou 15 dos 23 pontos dos angelinos no quarto. Então, pode-se dizer que o equilíbrio foi culpa dele pelo lado dos visitantes.

Publicidade

No fim das contas, como esperado, voltamos ao ponto inicial. O Cavaliers começou o segundo tempo ganhando por um ponto e foi para o último período com 94 a 93 em seu favor.

O Lakers consolidou a recuperação nos primeiros minutos do quarto final, pois assumiu a liderança e abriu uma pequena vantagem. Tão pequena que, de fato, não durou muito. Não foi expandida e, com dois minutos para o final, Evan Mobley teve a chance de empatar a partida com um lance livre. Não converteu e, como resultado, sofreu com isso. Pois, em seguida, LeBron fez duas cestas seguidas e recolocou os visitantes a duas posses de vantagem. Então, nos lances livres, o Lakers assegurou a dura vitória.

Publicidade

Mas a rodada desse sábado teve mais do que só Anthony Davis comandando o Lakers contra o Cavaliers. Joel Embiid flertou com um triplo-duplo e, assim, o Sixers venceu uma partida emocionante contra o Thunder em Oklahoma City. Além disso, o Clippers superou Luka Doncic e uma noite discreta de James Harden para derrotar o Mavericks. Então, confira tudo o que aconteceu na rodada:

Publicidade

(10-7) Los Angeles Lakers 121 X 115 Cleveland Cavaliers (8-8)

Publicidade

Destaques

LA Lakers

Anthony Davis: 32 pontos, 13 rebotes e três tocos

LeBron James: 22 pontos, seis rebotes e seis assistências

Austin Reaves: 15 pontos, cinco rebotes e dez assistências

Christian Wood: 13 pontos em 17 minutos

Max Christie: 12 pontos e cinco rebotes

D’Angelo Russell: dez pontos (4-12 FG), cinco rebotes e cinco assistências

Publicidade

Cleveland

Donovan Mitchell: 22 pontos (4-18 FG), cinco rebotes e seis assistências

Jarrett Allen: 21 pontos, 14 rebotes e três roubos de bola

Evan Mobley: 18 pontos, seis rebotes, seis assistências e quatro roubos de bola

Max Strus e Georges Niang: 13 pontos cada

Craig Porter: 11 pontos

Publicidade

(11-5) Philadelphia 76ers 127 X 123 Oklahoma City Thunder (11-5)

Publicidade

Destaques

Philadelphia

Joel Embiid: 35 pontos (19-21 LL), 11 rebotes, nove assistências e quatro tocos

Tyrese Maxey: 28 pontos e oito rebotes

Tobias Harris: 16 pontos, cinco rebotes e seis assistências

De’Anthony Melton: 14 pontos, sete rebotes e cinco assistências

Nicolas Batum: 14 pontos e sete rebotes

Publicidade

Oklahoma City

Chet Holmgren: 33 pontos, seis rebotes e três tocos

Shai Gilgeous-Alexander: 31 pontos, seis rebotes e cinco assistências

Isaiah Joe: 13 pontos (4-14 FG)

Kenrich Williams: 11 pontos

Josh Giddey: dez pontos (4-12 FG), sete rebotes e oito assistências

Publicidade

(10-7) Miami Heat 97 X 112 Brooklyn Nets (7-8)

Publicidade

Destaques

Miami

Caleb Martin: 22 pontos e sete rebotes

Jaime Jaquez Jr.: 18 pontos e cinco rebotes

Josh Richardson: 11 pontos, cinco rebotes e cinco assistências

Cole Swider: 11 pontos

Brooklyn

Mikal Bridges: 24 pontos e seis rebotes

Cam Johnson: 19 pontos, dez rebotes e cinco assistências

Dorian Finney Smith: 16 pontos (7-9 FG) e cinco rebotes

Spencer Dinwiddie: 14 pontos e 11 assistências

Nicolas Claxton: 13 pontos, seis rebotes e três tocos

Publicidade

(8-7) Atlanta Hawks 136 X 108 Washington Wizards (2-14)

Publicidade

Destaques

Atlanta

Trae Young: 26 pontos, seis rebotes e dez assistências

De’Andre Hunter: 20 pontos

Bogdan Bogdanovic: 15 pontos

Saddiq Bey: 13 pontos e nove rebotes

Clint Capela: 12 pontos e 11 rebotes

Dejounte Murray: 11 pontos (4-14 FG), cinco rebotes, dez assistências e quatro roubos de bola

Publicidade

Washington

Jared Butler: 13 pontos e cinco assistências

Kyle Kuzma: 12 pontos, sete rebotes e oito assistências

Daniel Gafford: 12 pontos (6-8 FG) em 18 minutos

Landry Shamet: 12 pontos em 17 minutos

Corey Kispert: dez pontos (1-10 3pt.)

Publicidade

(9-8) New Orleans Pelicans 100 X 105 Utah Jazz (5-11)

Publicidade

Destaques

New Orleans

Brandon Ingram: 26 pontos, seis rebotes e oito assistências

Jordan Hawkins: 25 pontos e seis rebotes

Jose Alvarado e Herb Jones: 13 pontos cada

Utah

Collin Sexton: 16 pontos e seis assistências

Keyonte George: 15 pontos (4-13 FG), seis rebotes, cinco assistências e cinco erros de ataque

Kelly Olynyk: 13 pontos e seis rebotes

John Collins: 12 pontos e nove rebotes

Walker Kessler: 11 pontos e 11 rebotes

Publicidade

(10-6) Dallas Mavericks 88 X 107 Los Angeles Clippers (7-8)

Melhores momentos em instantes

Destaques

Dallas

Luka Doncic: 30 pontos (1-8 3pt.)

Kyrie Irving: 26 pontos e seis rebotes

Tim Hardaway Jr.: 12 pontos (5-14 FG)

Publicidade

LA Clippers

Paul George: 25 pontos e nove rebotes

Terance Mann: 17 pontos

Norman Powell: 15 pontos

Russell Westbrook: 14 pontos, oito rebotes e sete assistências

Ivica Zubac: 11 pontos e 14 rebotes

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA