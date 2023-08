Anthony Davis estende contrato com o Lakers

De acordo com o jornalista Adrian Wojnarowski, da ESPN, o astro Anthony Davis aceitou a extensão de seu contrato com o Los Angeles Lakers. Agora, o pivô vai receber US$270 milhões até a temporada 2027/28. Nesta sexta-feira (4), ele se tornou elegível para estender os dois anos que já tinha. Assim, Davis terá o maior salário da NBA, com uma média de US$62 milhões anuais.

Davis, de 30 anos, chegou ao Lakers em troca com o New Orleans Pelicans, em 2020. Na época, o time californiano enviou, entre os principais nomes, Lonzo Ball, Josh Hart e Brandon Ingram, além de várias escolhas de Draft. E seu sucesso na equipe aconteceu logo de cara, com o título da temporada 2019/20, na “bolha” da Disney.

Nos dois anos seguintes, entretanto, ele teve muitas lesões, assim como LeBron James. Como resultado, o Lakers caiu na primeira rodada dos playoffs de 2020/21, após passar pelo play-in. Mas o pior aconteceu em 2021/22, quando o time sequer disputou a repescagem. Por fim, em 2022/23, Los Angeles começou mal a campanha, mas conseguiu boas negociações e, assim, foi até às semifinais de Conferência.

Agora, Anthony Davis, que acumulava cerca de US$84 milhões a receber até 2024/25, renovou seu contrato com o Lakers por US$186 milhões e mais três anos. Enquanto isso, James tem uma opção em seu acordo e pode deixar o time ao fim da próxima temporada.

A partir de 2025/26, ele vai receber US$57.6 milhões, enquanto terá US$62.2 milhões no ano seguinte. Por fim, vai ganhar US$66.8 milhões em sua última temporada, o que representará cerca de 34% do teto salarial da equipe.

Na última temporada, ele assumiu ainda mais protagonismo em Los Angeles, especialmente quando LeBron estava fora, por lesão. Assim, ele produziu médias de 25.9 pontos, 12.5 rebotes e 2.0 bloqueios em 56 partidas. Na fase de playoffs, entretanto, o atleta teve 22.6 pontos, 14.1 rebotes e 3.1 tocos em 38 minutos por noite.

Lakers na offseason

Partindo do princípio que Kyrie Irving e Draymond Green não passavam de uma utopia, a direção do Los Angeles Lakers tratou de fechar negócios o mais cedo possível para seu elenco. Deu certo. Assim, o time estendeu os contratos de Rui Hachimura, D’Angelo Russell e, principalmente, Austin Reaves. Depois, acertou com Taurean Prince, Gabe Vincent, Jaxson Hayes e Cam Reddish.

Por mais que Hayes não seja exatamente o pivô dos sonhos para o banco, é bom lembrar que ele ainda é jovem (23 anos) e gosta de lutar pelo rebote ofensivo. Só aí, já ajuda muito. Então, menos mal. Enquanto isso, Reddish é muito talentoso, muito explosivo, mas que deixa algumas dúvidas. Por que Atlanta Hawks, New York Knicks e Portland Trail Blazers quiseram se livrar de um jogador assim?

Décima escolha do Draft de 2019 (aliás, o Lakers conta, agora, com as picks oito, nove e dez daquele ano), Reddish surgiu como o próxmo 3 and D. Ou seja, bom arremessador e defensor. Enquanto ele mostrou que defende bem, o arremesso do perímetro teve apenas lampejos de qualidade. Até aqui, jamais teve uma temporada consistente no quesito. Talvez, em 2021/22, ainda pelo Hawks. Mas após 34 jogos daquela campanha, Atlanta o trocou para o Knicks.

Depois, tem Prince, outro que sabe defender. Entretanto, ao contrário de Reddish, ele tem um arremesso de três muito bom (37.2% na carreira), sendo duas temporadas com 40% ou mais. Mas como o seu novo colega, suas breves passagens pelos times incomodam. Nunca passou de três temporadas em um lugar.

Por fim, Vincent. O armador, que se destacou pelo Miami Heat, é um autêntico quente-frio. Ou seja, em uma noite, ele é capaz de acertar cinco, seis cestas de longa distância. Na outra, o atleta erra tudo.

Mais contratações?

Rob Pelinka soube “gastar dinheiro” em peças úteis e de qualidade. Existe, ainda, a chance de a equipe acertar com o pivô Christian Wood, agente livre do Dallas Mavericks. Mas é aquilo: sem condições de pagar um grande salário, por conta das limitações de seu teto, Los Angeles só pode dar a ele um mínimo para veteranos. Hoje, seria algo em torno de US$2.9 milhões.

