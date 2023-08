Anthony Davis pode não ser o pivô do Lakers na próxima temporada da NBA

Jaxson Hayes pode se tornar o pivô titular do Los Angeles Lakers, retirando esse papel de Anthony Davis na NBA. De acordo com Jovan Buha, do site The Athletic, a franquia está confiante no jogador de 23 anos. Desse modo, a equipe voltaria a utilizar dois pivôs em seu quinteto titular, movendo Davis para a posição de ala-pivô.

“O Lakers tem cinco jogadores que merecem pelo menos 20 minutos em quadra durante a temporada regular da NBA. Eles são LeBron James, Anthony Davis, Rui Hachimura, Jarred Vanderbilt e Taurean Prince. No entanto, é necessário falar de Jaxson Hayes”, afirmou Buha. “O time tem esperança que ele possa ser titular e assumir um papel importante ao lado de Davis, em uma formação com dois pivôs”.

Mas o que significaria Davis e Hayes jogarem boa parte dos jogos juntos? Apesar de que possa não parecer algo importante, é sim. Isso significa que James, Hachimura e Vanderbilt irão passar a maior parte dos confrontos na posição de ala. Segundo Buha, isso pode ser prejudicial, em especial, para a saúde do astro de 38 anos e para o ataque da equipe.

“Pedir para James, em especial, defender alas de alta qualidade pode se tornar um fardo físico muito desgastante. Além disso, colocaria o Lakers em muitas situações em que possuem três jogadores em quadra que não são arremessadores consistentes. Vale lembrar que na última temporada os adversários dobravam a marcação em James e deixavam Davis livre do perímetro”, completou o jornalista.

Assim, Anthony Davis jogar de ala-pivô na próxima temporada da NBA pode não ser o ideal para o Lakers. No entanto, o analista também relembrou que em 2019/20, quando foram campeões, esse era o papel que o astro assumia. Mas, também afirma que JaVale McGee e Dwight Howard eram encaixes melhores do que Hayes, sobretudo na defesa.

Vale lembrar que Hayes ainda é um jogador que precisa ser desenvolvido. Ele entrará no seu quinto ano na NBA. Entretanto, o jovem pivô perdeu seu espaço na rotação do New Orleans Pelicans na última temporada.

Apesar de ter conquistado as melhores médias de sua carreira em 2021/22, com 9.3 pontos e 4.5 rebotes em 20 minutos por partida, não manteve o mesmo ritmo na campanha seguinte. No último ano, afinal, teve apenas 13 minutos de média em 47 jogos, nos quais anotou cinco pontos e 2.8 rebotes.

Hayes foi o oitavo selecionado do Draft de 2019, começando sua carreira com o Pelicans. O curioso é que o Lakers possuía essa escolha no recrutamento da NBA, mas a trocou para levar Anthony Davis para Los Angeles. Além disso, agora a franquia possui também a nona (Rui Hachimura) e décima (Cam Reddish) pick daquele ano.

