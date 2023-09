“Anthony Edwards está preparado para ter um ano monstruoso”, crava presidente do Timberwolves

O presidente do Minnesota Timberwolves, Tim Connelly, está empolgado com a próxima temporada de Anthony Edwards. Em entrevista ao repórter Jon Krawczynski, do portal The Athletic, o dirigente rasgou elogios ao ala-armador de 22 anos. Segundo Connelly, o jovem astro terá um ano monstruoso.

“Anthony é um cara legal. E as pessoas ao seu redor são ótimas. Ele ama a cidade, ama a franquia. Ele e o técnico Chris Finch têm um vínculo especial. Além disso, Anthony é um companheiro de equipe positivo, o que, nos dias de hoje, nem sempre é a regra. Às vezes é a exceção. Ele incentiva toda a equipe. Ou seja, não poderíamos ter mais sorte em tê-lo conosco. Enfim, acho que ele está preparado para ter um ano monstruoso”, afirmou Connelly.

O dirigente também comentou sobre a ética de trabalho de Edwards. Para Connelly, o jovem está em grande forma e disposto a elevar o nível em quadra.

“Sua ética de trabalho nesta offseason tem sido insana. Quero dizer, o cara está na melhor forma da vida. Ele está muito animado para dar o próximo passo, animado com os caras desta equipe e com o que eles podem fazer à medida que crescem juntos”, concluiu o presidente da franquia.

Acima de tudo, Edwards é uma peça fundamental do time de Minnesota. Aliás, é quase consenso de que se trata da principal referência técnica do Timberwolves. Hoje, ele é considerado intocável pela franquia.

Primeira escolha do Draft de 2020, o ala-armador vem da melhor temporada da carreira. Em 2022/23, ele alcançou médias de 24,6 pontos, 5,8 rebotes e 4,4 assistências. Além disso, Edwards converteu quase 37% das bolas de três. Como resultado, ele foi eleito All-Star pela primeira vez.

Com uma qualidade inquestionável nos dois lados da quadra, ele também se destaca pela durabilidade. Afinal, em três anos na NBA, Edwards atuou em 223 de 236 jogos possíveis. Portanto, disputou 95% dos compromissos da equipe.

Recentemente, o jovem astro assinou uma extensão recorde até 2029. De acordo com o insider Adrian Wojnarowski, da ESPN, o jogador pode receber até US$260 milhões em salários, caso seja eleito para algum time ideal da NBA, MVP ou melhor defensor da liga. Ou seja, ele será o jogador mais bem pago da história da franquia. Isso demonstra a confiança do presidente do Timberwolves em Anthony Edwards.

Kevin Garnett é fã de Anthony Edwards

Ídolo do Timberwolves, Kevin Garnett é um dos maiores fãs de Anthony Edwards entre os ex-jogadores da NBA. Nos últimos meses, por exemplo, ele garantiu que o jovem astro vai se tornar um dos principais nomes da liga. O integrante do Hall da Fama acredita no estrelato do ala-armador, sobretudo, por causa da personalidade forte. Assim como o presidente do Timberwolves, Kevin Garnett espera uma temporada espetacular de Anthony Edwards.

“Eu adoro o que vi de Anthony até agora, antes de tudo. Esse cara está no caminho para ser um superastro da liga. E dá para ver que está com uma energia diferente. Observando o seu desempenho com a seleção dos EUA, espero uma temporada incrível desse garoto. Ele vai ser uma referência porque tem personalidade demais para ser coadjuvante”, afirmou a lenda da NBA.

Além disso, Garnett não tem dúvidas de que Edwards é um astro de primeira linha. E essa aposta não é só uma questão de personalidade. O ex-jogador também adora, por exemplo, a atitude que o jovem mostra nos dois lados da quadra.

“Anthony é um superastro verdadeiro. Ele quer os arremessos decisivos e, focado, também pode marcar em alto nível. Então, eu estou ansioso para vê-lo dentro de quadra”, revelou Garnett.

Minnesota Timberwolves

Em 2022/23, o Timberwolves foi o oitavo colocado da Conferência Oeste. No play-in, a equipe atropelou o Oklahoma City Thunder (120 a 95). Mas, nos playoffs, Minnesota caiu para o Denver Nuggets, que viria a ser o campeão da NBA, após cinco partidas.

Para a próxima temporada, a equipe manteve a base. A princípio, o técnico Chris Finch vai repetir a formação com dois pivôs (Karl-Anthony Towns e Rudy Gobert) em quadra. Além deles, a equipe deverá ter Mike Conley e Jaden McDaniels fechando o time titular. Reservas produtivos, Naz Reid e Kyle Anderson também seguem em Minnesota. Nesta offseason, a equipe contratou o armador Shake Milton e o ala Troy Brown.

Desse modo, a expectativa é ir além da primeira rodada dos playoffs. Aliás, isso é algo que não acontece desde 2004, quando Garnett liderava o time.

