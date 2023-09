Anthony Edwards faz 35, mas Lituânia vence e tira invencibilidade dos EUA na Copa do Mundo

O astro Anthony Edwards bem que tentou, mas não conseguiu manter a invencibilidade dos EUA diante da Lituânia na Copa do Mundo. Edwards anotou 35 pontos, enquanto Mikal Bridges e Jalen Brunson fizeram com 14 cada. Pelos lituanos, Vaidas Kariniauskas ficou com 15. Agora, a seleção dos EUA encara a Itália nas quartas, enquanto a Lituânia pega a Sérvia.

O primeiro tempo foi todo da Lituânia, que tentava tirar a invencibilidade da seleção dos EUA na Copa do Mundo. Com um aproveitamento incrível nos arremessos de três, os lituanos dominaram o quarto inicial. Enquanto o arremesso do perímetro dos americanos não caía, a situação era exatamente o oposto do outro lado. Primeiro, Tadas Sedekerkis acertou de longa distância. Depois, foi a vez de Jonas Valanciunas. Assim, a Lituânia liderava por 10 a 6. Na sequência, Rokas Jokubaitis também fez de três, deixando em 13 a 6. Anthony Edwards descontou, mas os europeus castigaram o oponente. Em cinco minutos, os lituanos anotaram 18 a 6.

No começo do segundo período, o ataque dos EUA começou a melhorar, mas a Lituânia ainda era superior. A diferença chegou a ser de 21 pontos, após enterrada de Eimantas Bendzius. Então, rapidamente caiu para 15 com cesta de Brandon Ingram. Edwards cortou para 13, mas os lituanos voltaram a pressionar e, assim, a vantagem pulou para 19. Depois, Ignas Brazdeikis colocou os lituanos mais uma vez na frente por 21. Ao fim do primeiro tempo, a Lituânia liderava por 54 a 37.

Mas na volta do intervalo, a seleção dos EUA reagiu. Em dois minutos, a diferença despencou para nove, após cesta de três de Jaren Jackson Jr. Mikal Bridges diminuiu para seis e, depois, Jalen Brunson cortou para quatro. Até a metade do quarto, a equipe americana tinha uma parcial de 15 a 2. Paolo Banchero fez bandeja e o placar ainda favorecia os lituanos: 67 a 63. Os times foram para o último quarto com o placar em 71 a 65.

Então, no período derradeiro, a Lituânia continuava na frente. Apesar de uma grande pressão dos americanos, os lituanos seguiam controlando a vantagem. Restando cinco minutos para o fim, Tyrese Haliburton fez de três, mas o placar ainda era desfavorável: 88 a 81. Depois, Ingram fez para os EUA e a diferença estava em seis. Mas a equipe dos EUA cometeu dois erros de ataque, enquanto Mindaugas Kuzminskas fez de três em um grande lance. Na sequência, a diferença estava em 12, faltando pouco mais de dois minutos para acabar. Edwards fez de três, roubou a bola na defesa, mas falhou na próxima tentativa. O astro do Minnesota Timberwolves ainda tentou diminuir, mas em vão. Nos últimos segundos, a diferença até poderia cair para três, mas Mikal Bridges falhou no arremesso. Assim, os lituanos garantiram o resultado.

Estados Unidos 104 x 110 Lituânia

Estados Unidos

Anthony Edwards: 35 pontos, três roubos de bola, 5-13 em três pontos

Mikal Bridges: 14 pontos

Jalen Brunson: 14 pontos, sete assistências

Brandon Ingram: dez pontos

Lituânia

Vaidas Kariniauskas: 15 pontos, quatro rebotes

Mindaugas Kuzminskas: 14 pontos

Tadas Sedekerkis: 11 pontos, 11 rebotes

Jonas Valanciunas: 12 pontos, sete rebotes

Ignas Brazdeikis: 11 pontos, quatro assistências

Alemanha 100 x 71 Eslovênia

Alemanha

Dennis Schroder: 24 pontos, dez assistências, 4-7 em três pontos

Daniel Theis: 14 pontos, sete rebotes

Isaac Bonga: 12 pontos, cinco rebotes

Moritz Wagner: dez pontos, oito rebotes

Eslovênia

Luka Doncic: 23 pontos, seis rebotes, seis assistências, 2-11 em três pontos

Kremen Prepelic: 12 pontos

República Dominicana 79 x 112 Sérvia

República Dominicana

Karl-Anthony Towns: 25 pontos, sete rebotes, sete erros de ataque

Jean Montero: 15 pontos, quatro assistências

Rigoberto Mendoza: 14 pontos

Sérvia

Bogdan Bogdanovic: 20 pontos, cinco assistências, três roubos de bola

Vanja Marinkovic: 16 pontos, 4-6 em três pontos

Nikola Milutinov: 16 pontos, cinco rebotes

Filip Petrusev: 14 pontos

Marko Guduric: dez pontos

Regulamento da Copa do Mundo

– Os dois primeiros colocados de cada grupo se classificam para a segunda fase.

– Na segunda fase, os 16 classificados são divididos em quatro grupos: I, formado por seleções oriundas dos grupos A e B; J, formado por seleções oriundas dos grupos C e D; K, formado por seleções classificadas dos grupos E e F; e L, formado por seleções classificadas dos grupos G e H, que pode ser o do Brasil. Os dois melhores colocados de cada grupo passam à fase de quartas de final.

– A partir das quartas teremos o mata-mata, com o seguinte chaveamento: I1 x J2 e K1 x L2 (em um lado da chave) e J1 x I2 e L1 x K2 (em outro lado). Os vencedores se enfrentam nas semifinais. Posteriormente, os sobreviventes disputarão a grande final, no dia 10 de setembro, em Manila.

