Sem LeBron James, Anthony Edwards elege os melhores jogadores da história da NBA

Ao eleger os cinco melhores jogadores de todos os tempos da NBA, Anthony Edwards deixou de fora LeBron James. A jovem estrela do Minnesota Timberwolves, aliás, parece gostar de polêmicas. Isso porque não foi a primeira vez que ele fez uma lista dos principais nomes da história da liga. Na primeira, no entanto, o astro do Los Angeles Lakers esteve presente.

Os jogadores escolhidos pelo jovem do Timberwolves foram Michael Jordan, Kobe Bryant, Shaquille O’Neal, Allen Iverson e Kevin Durant. Portanto, Anthony Edwards deixou LeBron James de fora.

Mas em junho de 2022, ele fez uma lista diferente. Afinal, além de incluir LeBron entre os cinco ideais, também se colocou no time. Na ocasião, então, o nome que ficou de fora foi Michael Jordan. Bryant também não foi citado, já que Edwards estaria no seu quinteto. Por outro lado, Shaq, Iverson e Durant fizeram parte nas duas escolhas.

Vale lembrar que Edwards não foi o único que excluiu James de seu time ideal. No fim de julho, a lenda do Philadelphia 76ers, Julius Erving também não o mencionou. Aliás, a lista do ex-jogador é ainda mais extensa, já que elegeu um Top 10.

Na ocasião, Erving não citou nenhum jogador da NBA moderna. Seus nomes escolhidos, então, foram: Jerry West, Oscar Robertson, Elgin Baylor, Wilt Chamberlain, Bill Russell, Michael Jordan, Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson, Karl Malone e , por fim, Tiny Archibald.

Ao escolher Jordan na mais recente eleição, Edwards prova sua admiração pela lenda do Chicago Bulls. Isso porque, no seu ponto de vista, o ex-astro é o melhor ala-armador da história da liga. Da mesma forma, traçou uma meta para sua carreira: alcançar o nível do eterno camisa 23.

“Eu sempre disse que desejava ser o melhor ala-armador da história desse jogo. Portanto, estou em uma perseguição a Michael. Quero alcançá-lo, certamente. É claro que sei que vai ser difícil. Mas esse é o meu objetivo”, afirmou o craque do Minnesota Timberwolves, em entrevista ao jornal The Star Tribune.

Edwards acaba de finalizar a melhor campanha de sua curta, mas já impactante carreira na NBA. Teve médias de 24,6 pontos, 5,8 rebotes, 4,4 assistências e 1,6 roubos de bola em 79 jogos realizados. Registrou, além disso, os seus mais altos índices de conversão nos arremessos de quadra e longa distância. Engana-se, no entanto, quem acredita que isso deixe o ala-armador satisfeito.

