Anthony Edwards revela seu novo número de camisa na NBA

O astro Anthony Edwards apresentou o seu novo número de camisa para a próxima temporada da NBA. Agora, Edwards vai utilizar a 5, após três temporadas com a 1. Enquanto isso, o seu antigo foi para Kyle Anderson, que vestia justamente a mais recente do cestinha até 2022/23.

“Sempre tive o 5 como o meu número de camisa para jogar na NBA”, revelou Anthony Edwards. “Mas quando eu cheguei, ela era do Malik Beasley. Então, com o meu número de volta, eu me sinto um jogador muito diferente, com um nível de energia muito mais alto. Só por causa dele”.

Mas Edwards tem motivos para querer voltar a usar o número dos tempos de faculdade. De acordo com o jornalista Evan Daniels, a ideia sempre foi utilizar a 5 na NBA.

“Anthony Edwards dedicou sua carreira ao número porque sua mãe e sua avó morreram no dia 5 de um mês. Em honra delas, ele usa a camisa desde o colégio até a faculdade. Portanto, ele acredita que quando utiliza o número, ele está se lembrando delas”, afirmou Daniels.

Então, ontem o Minnesota Timberwolves fez o seu Media Day e foi quando Anthony Edwards mostrou sua nova camisa. A equipe, que vai iniciar a disputa de amistosos na pré-temporada nos Emirados Árabes, ganhou o direito de iniciar seus treinamentos oficiais dias antes dos outros times. No dia 5 de outubro, o Timberwolves encara o Dallas Mavericks.

Durante o Media Day, Anthony Edwards falou sobre o que espera sobre a próxima temporada na NBA. Apesar de participar da campanha ruim da seleção dos EUA na Copa do Mundo, o ala-armador afirmou não estar cansado para começar a fase de treinamentos.

“Uma coisa que eu aprendi foi jogar em velocidade, com muita intensidade. E foi algo que vi contra a Alemanha, jogando de uma forma muito rápida”, afirmou. “Mas eu estou em forma e pronto para jogar. Para a próxima temporada, se tudo der certo, nós vamos brigar muito pelas vitórias”.

Ele aproveitou para elogiar o técnico Steve Kerr, seu treinador na seleção americana.

“Steve Kerr sabe o que sabe, venceu o que jogou, então foi muito bom jogar para ele. Mas veja. Ele jogou com Michael Jordan, treina Stephen Curry, ele é incrível. Aliás, Kerr foi o primeiro técnico que me falou sobre eu não estar me esforçando o suficiente nos treinamentos para o Draft”, concluiu.

