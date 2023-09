“Anthony Edwards vai sair do Timberwolves em algum momento”, prevê Patrick Beverley

O Minnesota Timberwolves tem um dos principais jovens talentos da NBA em seu elenco. Mas até quando? O tempo tornou-se um inimigo das franquias em uma liga onde os jogadores estão cada vez mais empoderados. Um pedido de troca, afinal, pode vir quando menos se espera. Por isso, o experiente Patrick Beverley aposta que a saída de Anthony Edwards do time é algo inevitável.

“Anthony vai ir embora de Minnesota em algum momento. Não digo isso como um desrespeito à cidade, mas porque é isso que acontece. Eu já joguei lá e, por isso, nunca faltaria com o respeito. Não estou criticando nenhuma franquia de cidades menores também. Isso é só como as coisas funcionam nessa liga, infelizmente”, cravou o especialista defensivo, no podcast de Gilbert Arenas.

A questão mercadológica, realmente, é uma questão imutável da dinâmica da NBA. A história da liga mostra que, em algum momento, os grandes jogadores acabam por jogar em maiores centros. Ou seja, o Timberwolves não é a provável última parada na carreira de um craque. Para Beverley, Edwards é simplesmente um talento que precisa ser mais visto do que Minnesota proporciona.

“Anthony possui a personalidade para mudar o mundo do basquete. Então, ele vai para um mercado maior. Los Angeles, Nova Iorque. Esse garoto é um talento que precisa ser visto, mas Minnesota só tem uns nove jogos nas televisão por ano. E, além disso, ele é o tipo de cara que você precisa assistir in loco. Tem tudo o que buscamos em um astro”, concluiu o ex-companheiro do jovem na equipe.

Outro fã

Mas Patrick Beverley não foi o único jogador ativo a elogiar Anthony Edwards nos últimos dias. O astro Paul George não prevê o futuro do ala-armador, mas está impressionado com o que o adversário já mostra no presente. O veterano aposta que a sua participação na Copa do Mundo prova que não é só um dos principais jovens talentos da liga. Ele pode ser o melhor de todos, no fim das contas.

“O jogador que Anthony está se transformando, para começar, é bem especial. Na seleção, está jogando ao lado dos jovens talentos que vai encarar pelos próximos dez ou 15 anos na NBA. Mas, mais do que isso, ele virou o líder deles. Realmente vejo o potencial de superastro nesse garoto, dentro e fora de quadra”, exaltou a referência do Los Angeles Clippers.

Para George, no entanto, o impressionante em Edwards só começa em sua aura de liderança. O garoto também apresenta uma das combinações de técnica e recursos físico-atléticos mais incríveis que já viu. “Ele é muito leve e fluido, pois sabe usar a sua condição atlética como poucos. Mas, ao mesmo tempo, também é bem refinado tecnicamente. Esse garoto é o futuro”, explicou.

Personalidade

Uma mostra da personalidade de Edwards ocorreu pouco antes da estreia dos EUA na Copa do Mundo. Ele disse publicamente que não estava satisfeito em sair do banco de reservas pela seleção. Mais do que isso, revelou uma conversa que teve com o técnico Steve Kerr sobre o assunto. Ele “rebateu” o treinador e, em seguida, por acaso ou não, ganhou a vaga de titular no time.

“É claro que não estou satisfeito em ser reserva. Se isso for necessário para sermos campeões, eu estou disposto a aceitar a função. Mas não vou ficar satisfeito com isso. Steve argumentou comigo que Dwyane Wade, por exemplo, teve a humildade de ser reserva de Kobe Bryant na seleção. Tudo bem, mas não temos nenhum Kobe aqui”, contou o ala-armador (ainda) do Timberwolves.

