Antigo colega de Kai Jones revela situação de jogador do Hornets

Kai Jones, jogador do Charlotte Hornets, assustou muita gente na offseason. Após vídeos preocupantes em suas redes sociais, o pivô foi afastado pela direção e não se apresentou com o elenco para o início dos treinos. No entanto, Greg Brown, atleta do Dallas Mavericks e antigo colega de Jones tranquiliza fãs.

“As pessoas não o entendem, mas ele sempre foi assim”, afirmou Brown. “Ele sempre foi muito confiante em si mesmo, sempre muito entusiasta. Então, acho que as pessoas nunca o viram de verdade. Talvez ele esteja passando por um momento ruim, assim como todos nós passamos na vida, mas sinto que ele está bem. Eu conversei com ele e a única coisa que diz é quer se recuperar o mais rápido possível para a temporada”.

Ou seja, apesar de tudo o que aconteceu, Brown está confiante que Jones está progredindo. Sem especificar o problema, seu antigo colega na Universidade do Texas relatou que tudo vai ficar bem. Os dois, inclusive, foram selecionados no mesmo Draft (2021).

De acordo com o Hornets, Kai Jones está em casa, mas existe comunicação diária com o jogador.

A primeira polêmica envolvendo Jones aconteceu no início de setembro. Por meio de uma live, criticou seus companheiros do Hornets. Ele falava de maneira rápida e suando, parecendo alcoolizado, algo que negou. Desse modo, recebeu mensagens dos seguidores dizendo que iria ser trocado se continuasse.

“Se eu receber essa ligação, eu me despeço de vocês o mais rápido possível. Porém, não acho que isso vá acontecer tão cedo”, retrucou Jones.

Criticou colegas de equipe mais uma vez

Uma semana depois, a relação de Kai Jones com o elenco do Charlotte Hornets para a próxima temporada já parecia abalada. Vários de seus companheiros pararam de o seguir nas redes sociais. Desse modo, ele respondeu seguidores que o compararam com outros jogadores da equipe e, para se defender, os criticou.

Um de seguidores afirmou que Mark Williams era melhor do que ele. Mas Jones o retrucou.

“Cara, eu desafio você a achar um vídeo sequer de Williams fazendo um arremesso. Um pull-up que seja. Na faculdade, onde você quiser, não precisa ser nem na NBA. Você não vai encontrar. Eu sou melhor do que ele no ataque”.

A afirmação não é tão verdadeira assim. Afinal, ele arremessou para 21.4% de aproveitamento em pull-ups em 2022/23. Williams, então, publicou um story com um meme do rapper 50 Cent. Na ocasião, questionou: “o que ele está dizendo?”.

Outro internauta disse que Nick Richards é melhor do que ele. Da mesma forma, Jones retrucou: “sou muito mais assertivo com a bola do que ele jamais será”. No entanto, não houve resposta do companheiro.

Carreira

Kai Jones foi a 19° escolha do Draft de 2021. Ele chegou cotado como um jogador de desenvolvimento a longo prazo, mas que era de uma posição carente da franquia. Os pivôs da equipe em 2020/21 foram Bismack Biyombo e Cody Zeller. Mas a afirmação não veio em nenhum de seus dois primeiros anos na NBA.

Como calouro, teve apenas três minutos de média por jogo. Atuou em poucos 21 jogos, com números ínfimos de um ponto e menos de um rebote por partida. Naquela campanha, o veterano Mason Plumlee foi o titular do time na função. Montrezl Harrell e P.J Washington se revezaram na condição de pivô reserva.

Em 2022/23, ganhou mais tempo, mas viu outros jovens o superarem. Teve médias de 12 minutos em 46 jogos. Anotou 3.4 pontos por confronto e coletou 2.7 rebotes. No entanto, Mark Williams e Nick Richards tiveram ainda mais espaço e hoje são os pivôs de confiança da equipe.

