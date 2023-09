Antigos rivais, Draymond Green e Chris Paul treinam juntos

Uma das cenas mais improváveis dentro da NBA começa a se desenrolar: os ex-rivais Draymond Green e Chris Paul trabalhando juntos como companheiros de equipe pelo Golden State Warriors. A primeira amostra dessa parceria, no entanto, chegou mais cedo do que o esperado. Isso porque os dois jogadores foram vistos treinando juntos na segunda-feira (18).

O vídeo que mostra os astros juntos foi compartilhado nas redes sociais por Travis Walton, um ex-companheiro de equipe de Green na Universidade de Michigan State.

Durante a última década, Draymond Green e Chris Paul foram rivais ferrenhos. Sobretudo durante a dominante faze do Warriors. Eles se enfrentaram três vezes em playoffs com competições acirradas.

Na pós-temporada da NBA de 2014, Chris Paul e o Los Angeles Clippers eliminaram o Warriors na primeira rodada. No entanto, a maré virou em 2018 e 2019, quando o armador liderava o Houston Rockets. Então, Golden State se vingou do veterano com um triunfo.

“O Chris e eu tivemos nossas diferenças ao longo dos meus 11 anos jogando na liga”, comentou Draymond Green pouco depois que o Warriors adquiriu o armador em uma troca. “Então, ele não vai mudar quem ele é e e eu não mudarei quem eu. Acho que é muito importante para as pessoas entenderem isso”.

Além disso, Green enfatizou que um dos principais objetivos do Warriors na próxima temporada da NBA é ajudar Chris Paul a ser campeão. Vale lembrar que o camisa 3 ainda não venceu nenhum título ao longo dos seus 19 anos de carreira.

“Temos rostos novos e vou ser direto sobre isso”, disse Green à ESPN na semana passada. “Meu objetivo esse ano é ajudar Chris Paul a conquistar seu primeiro título. Esse é o meu objetivo. Não se trata de redimir nada para o Draymond. Meu objetivo é que possamos ajudar ele a conquistar isso”.

No entanto, ter Paul ao seu lado não é a única motivação em busca de mais um título. Green, afinal, acredita que o Warriors pode alcançar o histórico Chicago Bulls de Michael Jordan. Ou seja, conquistar mais dois títulos.

“Não vejo motivos que nos impeçam de vencer mais títulos. Eu não gosto de ficar quantificando isso. Mas, por que não podemos vencer a NBA por mais duas vezes? Afinal, é a nossa cultura que nos tornou imbatíveis na liga em outros anos. Isso pode acontecer de novo, com certeza”, ressaltou o veterano de 33 anos.

O treino entre os ex-rivais, então, marca os primeiros passos em direção a esse objetivo. A transição de adversários para aliados promete ser um dos capítulos mais aguardados para a temporada da NBA.

Draymond and CP3 putting in work together 👀🤝 [via travis_walton_419 / IG] pic.twitter.com/CoEUrx7dEa — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) September 18, 2023 Publicidade

