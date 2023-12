Aparentemente, Immanuel Quickley soube da troca para o Raptors pelas redes sociais

Não dá para cravar, mas é possível que Immanuel Quickley soube da troca para o Toronto Raptors pelas redes sociais. O jogador participou da negociação que levou OG Anunoby, Precious Achiuwa e Malachi Flynn para o New York Knicks. Em contrapartida, o time canadense levou RJ Barrett e Quickley.

Logo após as notícias da troca aparecerem nas redes sociais, Immanuel Quickley, novo reforço do Raptors, publicou: “Ó, meu Deus”.

Apesar de parecer, não é possível ter certeza que ele ficou sabendo ali. Mas não seria surpresa, pois algo similar já aconteceu antes. O exemplo clássico de Harrison Barnes, que jogava naquela noite pelo Dallas Mavericks, foi em troca para o Sacramento Kings.

Mas foi enquanto a partida acontecia mesmo. Barnes atuou por 25 minutos e obteve dez pontos antes de o técnico Rick Carlisle, então no Mavs, receber o aviso para tirar o ala do jogo contra o Charlotte Hornets.

Também houve o caso em que Derrick Rose dava entrevista quando descobriu que o Chicago Bulls o negociou para o New York Knicks. Chorando, o veterano armador conversava com o seu agente enquanto a equipe de reportagem flagrava tudo. Apesar de sua identificação com o Bulls, ele passou por outras equipes e não retornou. Hoje, Rose está no Memphis Grizzlies.

Vigésima quinta escolha do Draft de 2020, Immanuel Quickley começou a ganhar espaço no Knicks logo em seu primeiro ano na NBA. Apesar de jogar por apenas 19 minutos por noite em sua temporada de estreia, ele produziu 11.4 pontos e acertou 38.9% dos arremessos de três. Na época, ele atuava mais como armador principal saindo do banco. Depois, com o tempo, Quickley afirmou que ficava mais confortável atacando a cesta ao invés de preparar jogadas. Então, passou a jogar como ala-armador.

Na última temporada, ainda como principal reserva do Knicks, ele terminou em segundo na votação para o melhor sexto-homem.

Após não estender seu contrato na última offseason, os rumores sobre uma troca envolvendo Quickley começaram a surgir. No entanto, ainda havia a expectativa de ele seguir na equipe.

Em 2023/24, ele faz 15.0 pontos, 2.6 rebotes e 2.5 assistências em 24 minutos por noite. No Raptors, Quickley deverá ter função similar.

A troca

Knicks recebe

OG Anunoby: contrato com opção do jogador para 2024/25 e recebe US$23.8 milhões em 2023/24

Precious Achiuwa: expirante de US$4.3 milhões

Malachi Flynn: expirante de US$3.8 milhões

Raptors recebe

RJ Barrett: contrato até 2026/27 e recebe US$23.8 milhões em 2023/24

Immanuel Quickley: expirante de US$4.1 milhões

Escolha de segunda rodada de 2024 do Knicks, via Detroit Pistons

