Após a quinta rodada, veja como está a classificação da Copa da NBA

A quarta rodada da Copa da NBA aconteceu na noite de terça-feira (21), então confira os resultados e a classificação até aqui. E dois times já conseguiram vaga para a segunda fase do torneio: Indiana Pacers e Los Angeles Lakers.

Enquanto o Pacers bateu o Atlanta Hawks por incríveis 157 a 152, o Lakers superou o Utah Jazz por 131 a 99. Mas a equipe de Indiana só garantiu o seu lugar na próxima fase porque o Philadelphia 76ers perdeu em casa para o Cleveland Cavaliers. Tanto Pacers quanto Lakers seguem invictos, mas o time do Leste ainda tem um jogo a fazer no torneio.

Os jogos de terça-feira foram quase exclusivos dos Grupos A de Leste e Oeste. Apenas o confronto entre Toronto Raptors e Orlando Magic fez parte do Grupo C. Então, a rodada de sexta-feira terá os outros grupos do torneio.

Leste

Indiana Pacers 157 x 152 Atlanta Hawks

Cleveland Cavaliers 122 x 119 Philadelphia 76ers

Toronto Raptors 107 x 126 Orlando Magic

Oeste

Portland Trail Blazers 107 x 120 Phoenix Suns

Utah Jazz 99 x 131 Los Angeles Lakers

Time V D % GB DIF PTS PC 1 Indiana Pacers 3 0 100 0 +16 410 394 2 Cleveland Cavaliers 2 1 66.7 0.5 +6 346 340 3 Philadelphia 76ers 2 2 50.0 1.5 +9 485 376 4 Atlanta Hawks 1 2 33.3 1 -9 394 403 5 Detroit Pistons (E) 0 3 0.0 2.5 -22 326 348

Leste Grupo B

Time V D % GB DIF PTS PC 1 Milwaukee Bucks 2 0 100 0 +36 240 204 2 Miami Heat 2 0 100 0 +13 232 219 3 New York Knicks 1 1 50.0 1 +16 225 209 4 Charlotte Hornets 1 2 33.3 1.5 -30 328 358 5 Washington Wizards (E) 0 3 0.0 2.5 -35 330 365

Leste Grupo C

Time V D % GB DIF PTS PC 1 Boston Celtics 2 0 100 0 +17 229 212 2 Brooklyn Nets 2 1 66.7 0.5 +8 340 332 3 Orlando Magic 2 1 66.7 0.5 +5 333 328 4 Toronto Raptors 0 2 0.0 2.0 -3 105 108 4 Chicago Bulls 0 2 0.0 2.0 -8 204 212

Oeste Grupo A

Time V D % GB DIF PTS PC 1 Los Angeles Lakers 4 0 100.0 0 +74 494 420 2 Phoenix Suns 2 1 66.7 1 +13 370 357 3 Utah Jazz 2 2 50.0 2.5 -13 469 482 4 Portland Trail Blazers 1 3 25.0 3.5 -39 416 455 5 M emphis Grizzlies (E) 0 3 0.0 4 -35 341 376

Oeste Grupo B

Time V D % GB DIF PTS PC 1 New Orleans Pelians 2 1 66.7 0 +23 347 324 2 Denver Nuggets 2 1 66.7 0 +9 346 337 3 Houston Rockets 1 1 50.0 0.5 -3 204 207 4 Dallas Mavericks 1 2 .333 1 -14 368 382 5 LA Clippers 1 2 .000 1 -15 340 355

Oeste Grupo C

Time V D % GB DIF PTS PC 1 Sacramento Kings 2 0 100 0 +16 234 218 2 Minnesota Timberwolves 2 0 100 0 +10 221 211 3 Golden State Warriors 1 1 50.0 1 -1 242 243 4 Oklahoma City Thunder 1 2 33.3 1.5 +27 360 333 5 S an Antonio Spurs 0 3 0.0 2 -52 317 369

Legenda

V: vitória

D: derrota

GB: diferença de jogos

DIF: saldo de pontos

PTS: pontos a favor

PC: pontos contra

Resultados e pontos de cada rodada influenciam na classificação da Copa da NBA

Os quatro melhores de cada Conferência vão para a próxima fase. Os três vencedores de cada grupo e o melhor segundo colocado. Entretanto, em caso de empate, vai se classificar aquele que venceu o confronto direto como o primeiro critério. Depois, é a diferença de pontos dos jogos, pontos feitos e a campanha de 2022/23. Por fim, caso equipes ainda estejam iguais, é via sorteio.

A partir daí, serão confrontos eliminatórios. Ou seja, se perder está fora. Então, as semifinais e finais acontecem em Las Vegas, sempre em jogos únicos.

