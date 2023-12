Após agressão, Jusuf Nurkic diz que Draymond Green precisa de ajuda profissional

A vitória do Phoenix Suns sobre o Golden State Warriors, na terça-feira (12), foi marcada pela agressão de Draymond Green em Jusuf Nurkic. O lance ocorreu no começo do terceiro quarto e tem gerado críticas ao ala-pivô veterano. Foi a terceira expulsão de Green em 15 jogos disputados na temporada 2023/24.

Muitos jornalistas especulam que a NBA deve dar uma nova suspensão ao astro, que já ficou fora de cinco jogos após o entrevero com Rudy Gobert há algumas semanas.

E é claro que o assunto foi um dos temas das entrevistas coletivas das duas equipes. Então, diversos atletas que estavam no jogo falaram sobre o assunto. A declaração mais forte foi justamente da vítima do ocorrido. O pivô bósnio ressaltou que o rival precisa de ajuda.

Draymond Green was ejected from Warriors-Suns after this flagrant foul on Jusuf Nurkic. (via @BleacherReport)pic.twitter.com/6wFJIp7htu Publicidade — Yahoo Sports (@YahooSports) December 13, 2023

“Não sei, cara, até agora não entendi o que aconteceu ali. Eu vou ser honesto, acho que esse irmão precisa de ajuda. Afinal, são muitas coisas acontecendo com ele nos últimos dias. Então, sinto que ele precisa de algo do tipo. Mas pelo menos ele não tentou me enforcar. Portanto, não foi o pior caso. Estamos jogando basquete e ele me bate, eu não sei, é esquisito. Espero que, se tiver algo acontecendo em sua vida, a situação se resolva”, ironizou.

O especialista defensivo, por outro lado, pediu desculpas para o jogador do Suns, disse que não costuma fazer isso, mas que não teve a intenção de acertar o rival.

“É um lance difícil. Ele estava me puxando pelo quadril, então eu virei para tentar conseguir uma falta e acertei ele. Vocês sabem que eu não sou um cara de pedir desculpas por nada, mas nesse caso eu peço que Jusuf me desculpe, eu não tive essa intenção”, se defendeu o controverso jogador.

“Foi um movimento natural, eu tento conseguir faltas com o movimento dos braços, é só assistir aos meus jogos. Porém, houve uma fatalidade nesse lance em específico. Eu também não sou um cara bom de briga a acertar um soco enquanto estou de costas. Não foi a intenção”, concluiu.

Alguns jornalistas presentes na entrevista disseram que o camisa 23 estaria falando com a própria NBA em meio a essas respostas, buscando assim evitar uma suspensão maior.

Críticas de Phoenix

A equipe do Suns defendeu Jusuf Nurkic após a agressão de Draymond Green. Um dos que falaram de forma mais efusiva foi o ala-pivô Chimezie Metu, que foi titular na partida. De acordo com ele, os jogadores estão atentos ao polêmico jogador de Golden State.

“Eu não quero falar muito sobre isso porque posso me meter em problemas e ser multado. Mas eu preciso dizer que isso é ridículo. Eu sinto que ele escolhe quem quer atacar. É uma situação em que estamos no meio de um jogo. Você não vai confrontá-lo lá como faria na rua ou em outro lugar, porque no fim é um jogo. Porém, não existe justificativa para isso. As coisas que ele faz são ridículas”, afirmou.

“É interessante que ele não esteja mais se safando após fazer essas coisas. Não é algo que venha de hoje, todo mundo sabe. No entanto, ainda é loucura você socar alguém no meio de um jogo de basquete. E o pior é que você tem que ficar alerta sempre em relação a ele. Você nunca sabe o que ele vai fazer”, disparou.

Já o técnico Frank Vogel e a estrela Devin Booker falaram sobre o tema de forma mais comedida.

“Pareceu uma jogada imprudente e perigosa”, começou Vogel. “Eu não gosto de ver nossos caras sendo atingidos por algo dessa proporção. Então, não gostei. Mas o juiz fez o certo e acredito que a NBA também o fará”, avisou.

Booker se limitou a dizer que Green tem emoções como todo grande competidor, mas que precisa trabalhar seu controle sobre elas.

Curry e Kerr

No Warriors, foram perguntados sobre o assunto o craque Stephen Curry e o treinador Steve Kerr.

O camisa 30 não criticou o companheiro e amigo de longa data de forma direta, mas deixou claro que ele precisa estar disponível para o time.

“Todas as peças se encaixam por uma razão. Tem sido assim desde que começamos a jogar juntos, e tem sido lindo em geral. Mas quando está faltando alguém, a coisa é mais difícil, tem sido uma constante”, admitiu o astro.

“Acho que fizemos um bom trabalho em geral porque ainda tivemos uma chance de vencer esse jogo. Quase conseguimos superar sua expulsão e todo o incidente. Mas não deu certo no fim da história. É claro que precisamos de todos, especialmente nesse momento instável. É assim que somos, é assim que fomos construídos. Precisamos de mais”, explicou.

Kerr, por sua vez, se limitou a dizer que não viu qualquer vídeo sobre o lance até aquele momento e que não tinha comentários sobre o tema.

Em números

Essa foi a terceira expulsão de Green somente na temporada 2023/24. Ele já perdeu oito jogos da campanha devido ao comportamento. Isso porque já foi suspenso por cinco jogos devido à expulsão contra o Minnesota Timberwolves, após enforcar Rudy Gobert.

Além disso, ele é o segundo jogador com mais ejeções na história da NBA. Neste momento, apenas o polêmico Rasheed Wallace o supera. O ala que marcou época pelo Detroit Pistons foi expulso em 29 oportunidades, enquanto Green chegou a sua 18ª na noite de terça-feira (12).

Quando a campanha começou, o camisa 23 já era um dos cinco maiores de todos os tempos no quesito, empatado com Charles Barkley e Anthony Mason com 16 ejeções. Além disso, ainda não havia superado Dwight Howard, que teve 17 ao longo da carreira. O incidente com Jusuf Nurkic é apenas mais um em uma carreira marcada por lances como esse para Draymond Green.

