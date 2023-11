Após duas derrotas, Austin Rivers detona Clippers: “Não vai a lugar algum”

O ex-armador Austin Rivers rasgou críticas ao Los Angeles Clippers, após duas derrotas seguidas. Os tropeços colocam em xeque a formação com James Harden. Afinal, a expectativa era de um grande time, com quatro grandes astros. No entanto, não é o que está acontecendo até aqui. Assim, Rivers detonou o momento da franquia e comentou sobre o que deve mudar.

“Em longo prazo, como isso se torna uma equipe?”, questionou o ex-jogador. “Tenho preocupações, especialmente olhando para frente e fazendo uma corrida aos playoffs. Eles vão precisar que alguns jogadores se destaquem e assumam um papel secundário”, seguiu.

De acordo com Austin Rivers, alguns destes quatro astros do Clippers – James Harden, Kawhi Leonard, Russell Westbrook e Paul George – terão que se limitar para evitar derrotas. “Honestamente, apenas não ser quem foram durante toda a carreira”, recomendou.

“É difícil ver como podem ser funcionais no futuro. Eles têm quatro superastros, acostumados a serem a referência em suas equipes. Quem será o espaçador? O cara dedicado? O que pega rebotes, bloqueia e assume papel secundário? Não pode ser apenas um deles. Tem que ser vários”, finalizou.

De fato, as primeiras partidas não atingiram as expectativas dos fãs. O próprio James Harden, após sua estreia contra o New York Knicks, assumiu o desempenho abaixo do esperado. Segundo ele, no entanto, existe uma justificativa: o pouco tempo de quadra desde a última temporada.

“Em primeiro lugar, eu me senti um pouco estranho em quadra. É difícil jogar sem ter disputado uma partida de pré-temporada ou participar do período de treinos, sabe? Então, estava lá dentro simplesmente na tentativa de fazer o meu melhor. Eu tentei deixar-me levar pelos meus instintos e, assim, fazer o que funcionou para mim nos últimos anos”, contou o craque, após o revés de 111 a 97.

Leia mais sobre o Los Angeles Clippers!

Harden, a princípio, até registrou estatísticas sólidas para uma estreia. Ele anotou 17 pontos e seis assistências, com seis cestas em nove arremessos. Mas foi bem menos agressivo do que costuma na armação de uma equipe fora de sintonia. Os angelinos cometeram 22 desperdícios de bola que, como resultado, geraram 35 pontos para o adversário. O estreante pede tempo para entregar o seu melhor basquete.

“O meu pensamento foi jogar e, acima de tudo, pensar o jogo. Criar cestas mais fáceis para todos ao meu redor. Faltam, no entanto, algumas coisas além do entrosamento. Fiquei impressionado, por exemplo, com a velocidade do jogo. Fiz o meu melhor para ajustar-me durante a partida, mas vou precisar de alguns dias. Tenho que me acostumar com o ritmo de novo”, admitiu o ex-MVP da liga.

Mudanças

As mudanças comentadas por Austin Rivers estão nos planos do Clippers para evitar mais derrotas. O treinador Tyronn Lue, aliás, afirmou que as próximas semanas serão de trabalho. Afinal, Harden chega como um jogador que gosta de ter a bola em mãos. Situação parecida a de George e Westbrook, principalmente. A mudança sobre quem está com a posse de bola, por exemplo, traça novo comportamento para todos os atletas. Rotações, com isso, também devem sofrer algumas alterações.

“No período de treinos, nós pedimos que todos os jogadores ficassem em movimento quando Kawhi e Paul recebessem bloqueios na bola. Mas, com James no pick-and-roll, as instruções são o contrário. Queremos que o time fique o mais espaçado possível e guardem posição. Porque, assim, ele vai poder fazer as leituras e encontrar passes. Então, tudo muda”, explicou Lue.

Outro que comentou sobre o processo de evolução foi Westbrook. Sem levantar muitas expectativas, ele não garantiu o sucesso da parceria. O ídolo do Thunder reconheceu que vai ser uma adaptação e, com isso, todos precisam ter paciência.

“Nós vamos precisar de tempo, pois sempre é um processo. Não tenho respostas para saber como isso vai funcionar. Eu não prevejo o futuro, então não sei o que pode acontecer. O que posso garantir é que, como qualquer processo, vamos ter altos e baixos no caminho. Vamos ter boas e más atuações, mas nada para se preocupar”, argumentou o ex-MVP da liga.

Westbrook sabe que a cobrança por resultados é sempre imediatista. No entanto, avisa que essa é a postura de quem não entende como os esportes funcionam. “Não dá para alguém chegar e entrosar de primeira, então o tempo é importante. Um encaixe imediato é uma perspectiva irreal. A realidade é que isso vai ser um processo e, por isso, não há respostas prontas”, completou.

