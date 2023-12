Após fim da série de derrotas, técnico do Pistons revela: “quase chorei”

Finalmente! O Detroit Pistons encerrou a série de derrotas ao superar o Toronto Raptors na noite de sábado, o que quase fez o técnico Monty Williams chorar. Foram 28 partidas consecutivas sem vencer. Como resultado, o Pistons possui o recorde de jogos sem triunfos em uma temporada. No entanto, a equipe de Michigan divide a marca absoluta com o Philadelphia 76ers, que perdeu os mesmos 28 embates, mas na soma das campanhas 2014/15 e 2015/16.

“Eu estive em diversos vestiários a minha vida toda, mas é a primeira vez que eu sinto algo, não de alívio, foi como ‘obrigado, Deus, finalmente”, afirmou Williams. “Os jogadores estavam gritando e eu quase chorei. Então, eu estou apenas feliz por eles, feliz por todo mundo que estava no vestiário. Às vezes, é preciso apenas uma vitória para que as coisas comecem a funcionar”.

O Pistons superou, em casa, o Raptors por 129 a 127. Apesar de a diferença ser pequena, o time chegou a liderar 11. Entretanto, o nervosismo nos minutos finais fez com que Toronto encostasse no placar. Mas mesmo com todos os problemas, Cade Cunningham liderou Detroit com 30 pontos e 12 assistências. Assim que acabou o jogo, o armador se agachou como se não acreditasse no resultado

“Eu me senti incrível”, disse Cunningham. “É a primeira vez que eu tento ficar sério é agora, na entrevista. Me sinto bem, mas é algo que demorou muito a acontecer. Então, eu não quero voltar onde estávamos [na série de derrotas]”.

Para ter uma ideia do período de derrotas, o Pistons não vencia ninguém desde o dia 28 de outubro. Ou seja, há mais de dois meses.

“Nós seguimos batalhando, mas não foi fácil. Foi um período muito longo com as derrotas, mas estou feliz por fazer parte de um grupo que não desiste”, afirmou o armador.

A série de derrotas do Pistons incomodava não só o técnico, mas jogadores e torcedores. Assim que a partida acabou, o ginásio inteiro gritava e aplaudia, apesar de ser apenas a terceira vitória em 32 jogos na temporada.

“Estou tão feliz por conseguirmos vencer”, disse o pivô Jalen Duren, autor de 18 pontos e 17 rebotes. “Nós lutamos muito nos últimos dois meses, então enfrentamos muitas adversidades”.

Mas a tarefa do Pistons não foi fácil antes de encerrar a série. Pascal Siakam anotou 35 pontos para o Raptors, enquanto Scottie Barnes, que esteve apagado boa parte do jogo, conseguiu se recuperar no último quarto e terminou com 22 pontos e nove rebotes.

Além disso, o time canadense atuou pela primeira vez sem OG Anunoby, que foi para o New York Knicks em troca que ocorreu no sábado. Para o técnico Darko Rajakovic, entretanto, o time fez de tudo para vencer o Pistons.

“Foi um dia de muitas emoções para todos na equipe, mas estou orgulhoso do que eles fizeram”, afirmou.

Enquanto isso, o Pistons precisa se recuperar para a sua nova sequência de jogos. O time de pior campanha da NBA terá uma série de partidas fora de casa, iniciando na segunda-feira, contra o Houston Rockets. Depois, encara o Utah Jazz, Golden State Warriors e Denver Nuggets.

