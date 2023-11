Após Harden, jornalista aponta lista de jogadores para o Clippers em troca

A troca por James Harden limitou as opções do Los Angeles Clippers para negociar por outros jogadores. Afinal, a franquia enviou ao Philadelphia 76ers Marcus Morris, Nicolas Batum, Roberton Covington, KJ Martin e diversas escolhas de draft. Contudo, visando maior profundidade no elenco, o jornalista Ben Cooper, do portal Clutch Points listou prováveis reforços para o Clippers.

A necessidade de complementos as quatros estrelas, aliás, se comprova nas partidas recentes. Isso porque foram cinco derrotas em seis jogos com Harden. Assim, Russell Westbrook pediu à comissão técnica para começar como reserva. O resultado, desta forma, foi imediato. A franquia venceu o Houston Rockets, com grande atuação dos titulares.

As sugestões do jornalista passam por dois jogadores: Torrey Craig e Jalen McDaniels. O primeiro, sob contrato com o Chicago Bulls, pode oferecer experiência nos playoffs e ajudar nos dois lados da quadra. Como sua equipe visa uma reconstrução, pode acabar facilitando uma negociação.

“Após a troca de Marcus Morris, Nicholas Batum, Robert Covington e KJ Martin, a profundidade dos Clippers na posição de ala está muito reduzida”, comentou Cooper. Adquirir Craig daria a eles um contribuinte chave vindo do banco”, seguiu.

Outro ponto que pode ajudar o Clippers é seu baixo contrato. Afinal, seu acordo é de US$ 5,3 milhões por duas temporadas.

Mais um nome que o Clippers pode explorar é o também ala Jalen McDaniels. Em sua primeira temporada no Toronto Raptors, o jogador não conseguiu encaixar e viu sua presença em quadra cair pela metade. Assim, a decepção dos canadenses poderia o colocar no mercado.

“McDaniels é um bom defensor, mas não conseguiu desenvolver seu jogo ofensivo”, explicou Cooper. “Los Angeles já tem quatro jogadores all-star que podem carregar o fardo no ataque, então adicionar um ala defensivo como ele seria uma boa jogada”, seguiu.

Com a troca por Harden, o Clippers precisa de jogadores para a composição. Então, McDaniels seria alguém para ajudar de imediato.

Seu talento defensivo, aliás, pode também ajudar na segunda unidade com Westbrook e Norman Powell. “Embora McDaniels possa não oferecer muito no lado ofensivo, ele poderia ser um contribuinte chave como defensor na unidade do banco”, finalizou o jornalista.

Desafio

Adquirir um desses jogadores pode garantir a Tyronn Lue o complemento que ele precisa. Afinal, o treinador já reconheceu que a franquia é o maior desafio que já teve em sua carreira. Isso justamente pelo talentoso elenco que carrega em suas mãos.

“Eu nunca tive um desafio tão grande como esse em toda a minha carreira como treinador principal. Afinal, são muitas decisões difíceis nesse momento. É uma coisa muito nova. Não ter a pré-temporada com esse grupo de jogadores faz com que você tenha que testar nos jogos oficiais. Então, tudo fica ainda mais difícil”, explicou o campeão da NBA em 2016.

“O principal ponto é fazer esses caras se sacrificarem em quadra, seja ficando no banco de reservas, seja começando ou terminando um jogo. Arremessos, toques na bola, pick-and-rolls, você precisa de muita coisa pra fazer um time funcionar. Então, quanto mais isso acontecer e for natural, melhor serão as coisas para nós. É sobre sacrifício”, ressaltou.

O treinador ainda contou que precisou se reunir com cerca de sete jogadores de forma individual para discutir seus novos papéis. Um deles foi Bones Hyland, que após bons números no começo de 2023/24, não entrou em quadra nas últimas duas partidas. O técnico lhe informou que ele está fora da rotação em um primeiro momento.

“A nossa equipe é muito talentosa”, reforçou o técnico. “Portanto, parte desse desafio é tirar da rotação jogadores que merecem jogar em qualquer time na NBA, já que Clippers tem muito talento sobrando”, afirmou Tyronn Lue.

