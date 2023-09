Após incidentes, Rockets quer trocar Kevin Porter

O Houston Rockets planeja trocar o armador Kevin Porter, de acordo com o jornalista Shams Charania, do portal The Athletic. O armador foi preso na última segunda-feira (11), após agredir a namorada, Kysre Gondrezick, no Millenium Hotel, em Nova York.

O Rockets acertou a contratação de Fred VanVleet na offseason. Além disso, selecionou o armador Amen Thompson com a quarta escolha do último Draft. Com isso, a acusação de agressão dificulta ainda mais a permanência de Porter na equipe.

A equipe texana entrou em contato com diversos times e ofereceu escolhas de Draft para conseguir negociar Porter. O armador tem vínculo até 2027 e vai receber US$ 15,9 milhões na próxima temporada. Assim, o Rockets espera usar o contrato de Porter para adquirir um jogador que possa ajudar a equipe de imediato.

A negociação, entretanto, não deve ser fácil. A NBA abriu investigações sobre as agressões de Porter. Com uma possível suspensão do armador, as equipes interessadas devem focar em uma alta compensação de escolhas de Draft.

Histórico violento

No entanto, Porter tem histórico agressivo e violento. Antes da agressão a Gondrezick, o jogador se envolveu em diversas polêmicas. Ainda na universidade, ele foi suspenso pelo programa de USC por violar as condutas da equipe. Em agosto de 2020, o jogador deu um soco e puxou o cabelo de uma mulher em Cleveland. Três meses depois, se envolveu em um acidente e foi indiciado por porte ilegal de arma, porte de maconha e direção perigosa.

Em 2021, Porter surtou após ter seu armário trocado pelo Cleveland Cavaliers. Na ocasião, o jogador discutiu com o GM Koby Altman e, aos gritos, atirou comida para todos os lados por ter sido colocado junto aos novatos. Nem mesmo a intervenção do técnico JB Bickerstaff apaziguou os ânimos. Assim, foi parar no Rockets.

Por fim, em janeiro de 2022, Porter se envolveu em uma confusão ao atirar um objeto em John Lucas, assistente técnico do Rockets. Após o tumulto, o armador foi para o seu carro e deixou o ginásio antes do fim da partida.

Ele vem de sua melhor temporada na NBA, obtendo 19.2 pontos, 5.7 assistências, 5.3 rebotes, mas ainda converteu 36.6% nos arremessos do perímetro.

