Após os jogos de domingo (29/10), confira a classificação da NBA

Seis jogos aconteceram na NBA no domingo (29) e eles fizeram com que a classificação mudasse bastante. Até por ser o início da temporada, a tabela tem algumas equipes diferentes no topo. No Leste, por exemplo, o Indiana Pacers e o Orlando Magic lideram. Entretanto, os dois times sequer foram aos playoffs na última campanha. Por outro lado, no Oeste, o atual campeão Denver Nuggets acumula três vitórias em três partidas.

Apenas três times do Leste atuaram nos jogos de domingo da NBA. Enquanto o Atlanta Hawks dominou o Milwaukee Bucks fora de casa, o Philadelphia 76ers atropelou o Portland Trail Blazers. Apesar de também jogar longe de seus domínios, o Sixers contou com uma grande exibição do atual MVP Joel Embiid. O pivô somou 35 pontos, 15 rebotes, sete assistências, mas ele ainda deu seis tocos. Tudo isso em apenas 29 minutos.

Classificação Leste

No Oeste, em contrapartida, nove equipes atuaram na rodada. O Nuggets atropelou o Oklahoma City Thunder, enquanto o Los Angeles Clippers fez o mesmo com o San Antonio Spurs. Los Angeles Lakers e Sacramento Kings fizeram uma partida disputada, decidida apenas após prorrogação. E ainda teve o Golden State Warriors batendo o Houston Rockets fora de casa. Por enquanto, o time texano ainda não venceu na temporada.

Após os jogos de domingo, veja como ficou a classificação do Oeste na NBA.

Classificação Oeste

