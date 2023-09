Após polêmicas, Kai Jones não inicia temporada pelo Hornets

O Charlotte Hornets anunciou que irá afastar Kai Jones das quadras por tempo indeterminado na próxima temporada. De acordo com Shams Charania, do portal The Athletic, a decisão foi tomada devido as últimas falas polêmicas do pivô. Além disso, ele não participará da fase de treinamentos por conta de motivos pessoais.

A primeira polêmica envolvendo Jones aconteceu no início de setembro. Por meio de uma live, criticou seus companheiros do Hornets. Ele falava de maneira rápida e suando, parecendo alcoolizado, algo que negou. Desse modo, recebeu mensagens dos seguidores dizendo que iria ser trocado se continuasse.

“Se eu receber essa ligação, eu me despeço de vocês o mais rápido possível. Porém, não acho que isso vá acontecer tão cedo”, retrucou Jones.

Criticou colegas de equipe mais uma vez

Uma semana depois, a relação de Kai Jones com o elenco do Charlotte Hornets para a próxima temporada já parecia abalada. Vários de seus companheiros pararam de o seguir nas redes sociais. Desse modo, ele respondeu seguidores que o compararam com outros jogadores da equipe e, para se defender, os criticou.

Um de seguidores afirmou que Mark Williams era melhor do que ele. Mas Jones o retrucou.

“Cara, eu desafio você a achar um vídeo sequer de Williams fazendo um arremesso. Um pull-up que seja. Na faculdade, onde você quiser, não precisa ser nem na NBA. Você não vai encontrar. Eu sou melhor do que ele no ataque”.

A afirmação não é tão verdadeira assim. Afinal, ele arremessou para 21.4% de aproveitamento em pull-ups em 2022/23. Williams, então, publicou um story com um meme do rapper 50 Cent. Na ocasião, questionou: “o que ele está dizendo?”.

Outro internauta disse que Nick Richards é melhor do que ele. Da mesma forma, Jones retrucou: “sou muito mais assertivo com a bola do que ele jamais será”. No entanto, não houve resposta do companheiro.

Provocou astros

Além disso, Kai Jones provocou até mesmo LaMelo Ball e a segunda escolha do último Draft, Brandon Miller.

Uma pessoa o perguntou nas redes sociais: “Bom, ao menos você pode admitir que LaMelo e Miller são melhores que você? Para mim, mais de 50% do nosso elenco é melhor que você”.

Então, o pivô disse: “eu tenho um aproveitamento de arremessos que esses caras jamais vão conseguir ter. A verdade é essa. Não vou recuar. E tem mais, nenhum deles pode me marcar. Independente do que vocês falem, sou melhor que eles”, cravou.

Por fim, sobrou até para lendas do jogo. Como por exemplo, LeBron James e Shaquille O’Neal.

“Vocês não entendem. Mas, estou chegando ao meu melhor momento. Isso significa que é o meu teto. Posso ser MVP ou defensor do ano quando jogo desta maneira”, explicou o jovem.

Outros seguidores, aliás, perguntaram se ele seria capaz de vencer James no um contra um. A resposta foi curta e grossa: “sim. Com 100% de certeza”.

Quando questionado sobre Shaquille O’Neal, também não hesitou. “Podem trazer Shaq em seu auge. Vou falar que sou, acima de tudo, um MVP e defensor do ano. Ele não teria chance”.

Carreira

Kai Jones foi a 19° escolha do Draft de 2021. Ele chegou cotado como um jogador de desenvolvimento a longo prazo, mas que era de uma posição carente da franquia. Os pivôs da equipe em 2020/21 foram Bismack Biyombo e Cody Zeller. Mas a afirmação não veio em nenhum de seus dois primeiros anos na NBA.

Como calouro, teve apenas três minutos de média por jogo. Atuou em poucos 21 jogos, com números ínfimos de um ponto e menos de um rebote por partida. Naquela campanha, o veterano Mason Plumlee foi o titular do time na função. Montrezl Harrell e P.J Washington se revezaram na condição de pivô reserva.

Em 2022/23, ganhou mais tempo, mas viu outros jovens o superarem. Teve médias de 12 minutos em 46 jogos. Anotou 3.4 pontos por confronto e coletou 2.7 rebotes. No entanto, Mark Williams e Nick Richards tiveram ainda mais espaço e hoje são os pivôs de confiança da equipe.

