Após título, Nikola Jokic afirma ter tido suas piores férias da NBA

Era esperado que o elenco do Denver Nuggets aproveitasse o período de férias após o time ser campeão. Mas Nikola Jokic afirma que a conquista do título fez com que tivesse a pior offseason de sua carreira na NBA. Durante o media day, ele explicou isso.

“Não, foi o oposto disso”, respondeu Jokic quando perguntado se teve as melhores férias de sua vida. “Jogamos dois meses e meio a mais por conta do título. Mas [as férias] foram boas. Me diverti”.

O pivô sérvio é conhecido por tratar o basquete como um trabalho e reafirmou isso. Após se consagrar como campeão, ele havia dito que sua carreira na NBA nunca foi ou será a coisa mais importante de sua vida. Desse modo, ele tenta se afastar ao máximo na bola laranja durante as férias. Jokic, inclusive, se recusou a jogar na Copa do Mundo FIBA para ter um período maior de descanso.

Publicidade

Ainda na entrevista, Nikola Jokic contou que só jogou basquete duas vezes após conquistar o título da NBA. A fala não surpreendeu Jamal Murray, que estava ao seu lado. Na verdade, “dar um tempo” para o pivô foi algo que a franquia concordou. De acordo com Josh Kroenke, presidente do Nuggets, eles queriam que o astro pudesse se isolar na Sérvia como gosta. Além disso, ele disse que conversou com o pivô pela primeira vez em meses na última semana.

Leia mais!

Nem gostava de basquete

Nikola Jokic, provavelmente, nem sonhava em jogar basquete quando criança. Em entrevistas, o atleta já revelou que suas paixões eram o futebol e corridas de cavalo. No entanto, seu irmãos mais velhos o incentivaram.

Publicidade

Apenas aos 15 anos, Jokic se interessou por basquete ao assistir vídeos de Magic Johnson, Hakeem Olajuwon e Michael Jordan. Então, o próximo passo era parar de beber refrigerante (ele tomava quatro litros por dia), o que aconteceu quando foi selecionado pelo Nuggets. Desse modo, perdeu 14 quilos.

As coisas mudaram para o pivô, mas para melhor.

Eleito o MVP em duas temporadas consecutivas, Jokic tornou-se, portanto, um dos jogadores mais impactantes da NBA. Seja pela qualidade nos passes, na facilidade de pontuar ou pegar rebotes, ele é um atleta extremamente inteligente e um dos melhores da atualidade. E liderar o Nuggets para o primeiro título de sua história comprova isso.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Desse modo, análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA