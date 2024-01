Após troca de Pascal Siakam, Raptors deve optar por reformulação

O Toronto Raptors deverá entrar em forte reformulação de elenco após a troca de Pascal Siakam. A equipe canadense, que ocupa apenas a décima segunda posição no Leste, já negociou OG Anunoby com o New York Knicks, então resolver a situação do camaronês é o próximo passo. No entanto, a direção vem recebendo interesse de diversos times, o que pode levar alguns dias para “bater o martelo”.

Mas o fato é que o jogador não fica em Toronto, especialmente após as duas partes não se acertarem em relação a uma extensão. Então, a troca de Pascal Siakam seria a prioridade do momento para a diretoria do Raptors. Além disso, é certo que o time não quer repetir o que houve na última offseason, quando perdeu o armador Fred VanVleet para o Houston Rockets como agente livre. Ou seja, a negociação vai acontecer.

Além de Siakam, o Raptors também deve trocar o ala-armador Gary Trent Jr, outro com contrato expirante. Na verdade, a equipe terminou a última temporada podendo perder quatro de seus principais atletas. Um já foi (VanVleet), mas Toronto conseguiu trocar Anunoby. Agora, restam Siakam e Trent. Todos eles tinham contratos expirantes ou opção em seus acordos para 2024/25.

O Raptors também não deve renovar com Thaddeus Young e Otto Porter, já que seus contratos também acabam ao fim da atual campanha. Ou seja, é uma reformulação quase que total.

A situação contratual de vários jogadores deve ocupar a diretoria na próxima offseason. Isso porque dos que sobraram, Scottie Barnes deve receber a extensão prévia e Immanuel Quickley, que chegou na troca de Anunoby, será agente livre.

Por outro lado, o pivô Jakob Poeltl e o ala RJ Barrett posseum acordos mais longos. Então, eles não preocupam. Mas ainda é possível que Dennis Schroder (expirante após 2024/25) também esteja em algum pacote de trocas.

O Raptors quer resolver rápido a situação de Pascal Siakam. Após anos, a diretoria finalmente aceitou que não existe acordo com o atleta. Apesar de ele insistir que não gostaria de deixar Toronto, onde é ídolo, nunca houve um acerto financeiro para a extensão. O mesmo ocorreu com Anunoby e VanVleet. Então, para não perder ainda mais valor, a diretoria sabe que precisa agir e fazer um “leilão” com quem se interessar pelo ala-pivô.

Dallas Mavericks, Golden State Warriors, Indiana Pacers e Philadelphia 76ers seriam apenas algumas das equipes com um nível alto de interessse em Pascal Siakam. Até o Chicago Bulls começou a fazer parte dos rumores recentemente. De acordo com o jornalista Chris Haynes, do Bleacher Report, a equipe canadense está pronta para negociar o atleta. No entanto, Haynes aponta o Sixers como o time a ser observado mais de perto.

Isso porque Tobias Harris tem contrato expirante e o time ainda tem todas as próprias escolhas de Draft de primeira rodada até 2030, exceto em 2025. Ou seja, é possível enviar Harris, que tem salário similar ao de Pascal Siakam e, assim, o Raptors abrir US$39 milhões em sua folha salarial para a próxima campanha.

Mas o Pacers estaria com alguma vantagem, segundo o repórter Adrian Wojnarowski, da ESPN. Além de escolhas, o Raptors quer Bennedict Mathurin ou Jarace Walker.

Futuro do Raptors

A partir do momento em que o Raptors conseguir trocar seus principais jogadores disponíveis, a ideia é partir para uma reformulação. Não significa, entretanto, um tank. Ou seja, perder para ter uma escolha alta no Draft.

Abrir mão de jogadores com mercado hoje pode ser vantajoso para o time no futuro próximo. Supondo uma troca que envolva o Pacers, dificilmente a equipe de Indiana vai liberar Mathurin. Então, seria por Walker. E tudo o que o jogador vem pedindo ultimamente é por espaço na rotação.

No entanto, ele não tem como ter minutos por conta de outros vários jogadores que a equipe possui para a mesma posição. Assim, o cenário ideal para o Raptors seria receber o jovem ala-pivô e ele fazer dupla de alas com Barrett. Como Quickley assumiu a titularidade rapidamente, enquanto Barnes e Poeltl são “intocáveis” no momento, Toronto já teria uma base para competir, restando apenas reforçar o seu banco de reservas.

Mas a direção quer resolver sem pressa, até pela chance de outras equipes entrarem na disputa e “pagando” mais. Até o dia 8 de fevereiro, muita coisa deve acontecer na equipe.

